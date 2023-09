Verso Milan-Verona, brutta tegola per Baroni: un titolare indisponibile

Sabato prossimo, il Milan affronterà l’Hellas Verona di Marco Baroni, che dovrà però fare a meno di un suo titolare.

Archiviato il pareggio a reti bianche del debutto in Champions League contro il Newcastle, il Milan si concentrerà ora nuovamente sulla Serie A. La prossima avversaria, in quella che sarà la quinta giornata di campionato, sarà l’Hellas Verona. Il fischio d’inizio a San Siro è fissato alle ore 15 di sabato pomeriggio.

Attualmente al nono posto in classifica, gli scaligeri sono reduci da un avvio di stagione al di sopra delle iniziali aspettative, avendo all’attivo due vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Convincente, soprattutto, la prova contro la Roma di José Mourinho, sconfitta per 2-1 al Bentegodi.

Hellas Verona, distorsione alla caviglia per Doig: salterà il Milan

In occasione della partita contro il Diavolo, però, l’allenatore gialloblù Marco Baroni dovrà fare i conti con una pesante assenza all’interno del suo solito undici titolare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Arena, Josh Doig non sarà a disposizione per il match di San Siro.

L’esterno scaligero era infatti stato costretto a chiedere il cambio al 36° minuto del primo tempo durante la più recente sfida di campionato contro il Bologna, terminata poi con il risultato finale di 0-0.

Gli accertamenti hanno poi confermato la natura dell’infortunio: si tratta di una distorsione alla caviglia, la quale gli impedirà di affrontare il Milan insieme al resto dei suoi compagni. Più ottimismo, invece, riguardo le condizioni di Michael Folorunsho: sarà a disposizione di Baroni.