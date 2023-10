Milan, qualcosa non ha funzionato: stoccata a Pioli

I rossoneri sembrerebbero aver iniziato alla grande in campionato. Dichiarazioni a sorpresa contro Stefano Pioli, cosa non ha funzionato?

Partenza incredibile per il Milan in campionato con ben 21 punti conquistati e primo posto in solitaria dopo solamente 8 giornate. In Champions la situazione è andata diversamente. Prestazioni ottime da parte della squadra di Stefano Pioli, ma al momento solamente 2 punti nelle prime due giornate nel girone di ferro dell’attuale Champions League.

Nonostante l’ottima partenza, qualche critica non è tardata ad arrivare. Qualcosa non ha funzionato nello spogliatoio. È arrivata la stoccata dei confronti del tecnico rossonero. Messo in dubbio l’operato di Stefano Pioli? Le dichiarazioni a sorpresa.

Ottimo inizio del Milan, ma qualcosa non ha funzionato? Le critiche a Pioli!

Inizio scoppiettante in campionato per i rossoneri. Qualche fatica in più in Champions League con solamente 2 punti conquistati dopo gli scontri con il Newcastle ed il Borussia Dortmund. Sono subito arrivate le critiche per Stefano Pioli. Ottime prestazioni mostrate dalla squadra che però è parsa spesso poco incisiva sotto porta con ricambi delle gerarchie a volte poco convincenti.

Alberto Cerruti, noto giornalista, è intervenuto per commentare il momento di forma della squadra allenata da Pioli. Il giornalista non ha condiviso l’eccessivo turnover del mister proposto nell’ultima giornata di Serie A nella vittoria per una rete a zero contro il Genoa.

Critiche importanti all’estremo turnover effettuato dai rossoneri. Il giornalista non ha condiviso per nulla il completo cambiamento in avanti da parte della squadra. L’attacco solito formato da Leao, Pulisic e Giroud è dovuto partire tutto dalla panchina. Dal 1′ sono scesi in campo Okafor, Chukwueze e Jovic mostrando un attacco inedito e parso poco prolifico.

“Contro il Genoa attacco del Milan troppo stravolto, e si è visto. I rossoneri hanno però grinta e tanto spirito di squadra e quando si vincono queste partite così ostiche, è un buon segno per poter sognare in futuro un qualcosa di importante”. Il giornalista ha comunque elogiato lo spirito di squadra e la grinta messe in mostra per provare a vincere la sfida.

Secondo Cerruti, portare a casa i 3 punti in una sfida così difficile è risultato comunque un buon segnale. I rossoneri adesso sono chiamati ad un tour de force al rientro dalle Nazionali. Juventus, PSG e Napoli saranno le prossime tre sfide importanti che attenderanno il Milan alla ripresa in campionato ed in Europa, match che potrebbero già essere decisivi per la stagione.