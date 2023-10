Milan, tegola Chukwueze: cosa farà Pioli? Spunta un sostituto a sorpresa

Il tecnico rossonero Stefano Pioli deve far fronte al brutto infortunio di Samuel Chukwueze che non sarà a disposizione dell’allenatore per un mese.

La sosta per le Nazionali per definizione è sinonimo di infortuni e anche questa pausa ha rispettato a pieno le aspettative, sono diversi i calciatori che hanno riscontrato dei problemi fisici: da Osimhen fino ad arrivare all’esterno d’attacco del Milan Samuel Chukwueze che dovrà stare fuori per circa un mese.

L’esterno nigeriano ex Villareal non ha ancora dimostrato il suo valore e le sue qualità ai tifosi rossoneri che, dopo aver assistito al cospicuo esborso da parte della società per acquistare il calciatore, sono molto curiosi di vedere all’opera l’attaccante che per chi non avesse mai visto una partita dei Submarino Amarillo è una vera furia sulla fascia destra.

Milan-Juventus, Pioli ha il sostituto di Chukwueze

Il Milan di Stefano Pioli domani sera affronterà la Juventus in un big match tutto da vivere, ad oggi i rossoneri sembrano aver superato ampiamente la batosta clamorosa subita dall’Inter nel derby di Milano e domani sera allo stadio San Siro il Diavolo dovrà difendere la prima posizione proprio dai nerazzurri.

Uomini di Inzaghi che hanno vinto la propria sfida contro il Torino nel primo capitolo della faida Milano-Torino di questo turno di campionato, i nerazzurri vincendo contro i granata hanno superato proprio i rossoneri in testa alla classifica lanciando un vero e proprio messaggio ai cugini: quest’anno sembrano esserci due squadre più in forma e più pronte per la vittoria del tricolore.

Rossoneri che di contro dovranno mettercela tutta per riagguantare il primato e confermare la volontà di lottare fino alla fine per lo scudetto che in questa stagione sarà sicuramente più avvincente rispetto all’egemonia assoluto del Napoli di Luciano Spalletti, per fronteggiare al meglio la situazione Chukwueze il tecnico del Milan ha un’idea alquanto inaspettata.

Durante la conferenza stampa pre Juventus, Stefano Pioli ha parlato della possibilità di vedere addirittura il centrocampista Musah come esterno d’attacco al posto del nigeriano, Musah che a detta del tecnico dei rossoneri sarebbe un vero e proprio jolly di centrocampo ma all’occorrenza sarebbe in grado anche di ricoprire alcuni ruoli sul fronte d’attacco. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte dell’allenatore ex Lazio per far fronte al lungo stop del suo attaccante.