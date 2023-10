Napoli-Milan, buona notizia per Pioli: ha recuperato dall’infortunio

Novità sugli infortuni in vista del prossimo impegno di campionato del Milan allo stadio Maradona contro il Napoli, un attaccante recupera.

Dopo la brutta sconfitta maturata ieri sera al Parco Dei Principi di Parigi contro il Psg, il Milan ora deve pensare alla Serie A. Il prossimo, difficile, impegno è allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Rudi Garcia. Gli azzurri arrivano dall’ottimo momento dopo le due vittorie consecutive in campionato e Champions rispettivamente con Verona e Union Berlino. I rossoneri, invece, devo assolutamente riprendere la loro rincorsa al primo posto, occupato ora dai cugini dell’Inter.

Milan, riecco Okafor, ottimismo per il reintegro

I rossoneri sono chiamati a rifarsi dopo le de sconfitte consecutive nelle ultime due partite. Per il prossimo match contro il Napoli, Pioli ha ricevuto una buona notizia arriva dall’infermeria. Come riportato da Gianluca Di Marzio, c’è il recupero di Okafor per la prossima partita.

Recupero, quello dell’attaccante svizzero, che è importantissimo in vista della sfida col Napoli, soprattutto dopo l’infortunio rimediato nel riscaldamento da Jovic nel match di ieri contro il Psg.

Pioli può contare quindi anche sullo svizzero per 1l match contro il Napoli. Potrà essere un arma in più per provare ad uscire da queste mini crisi degli ultimi giorni.