Addio definitivo al Milan: destinazione a sorpresa

La squadra rossonera è pronta a dire definitivamente addio al calciatore tanto voluto

Settimana di riposo, se così si può dire, quella per il Milan di Stefano Pioli, dopo il tris di big match degli ultimi sette giorni: prima la Juventus in Campionato, dove i rossoneri sono usciti sconfitti da San Siro con un solo gol di scarto; poi la sconfitta di Champions League contro il Paris Saint Germain che vede ora la squadra di Pioli ultima nel girone; infine il pareggio in Serie A contro il Napoli, dove il diavolo rossonero si è fatto rimontare dopo i due gol di vantaggio.

Una settimana certamente non positiva per la squadra di Pioli, che però in questi giorni può riposare visto che il turno europeo è programmato per martedì’ 07 novembre, quando a Milano tornerà la squadra parigina, compreso Donnarumma. Prima della Champions, però, i rossoneri affronteranno l’Udinese in Campionato: una partita sulla carta semplice, visto il periodo di difficoltà dei friulani, ma nulla toglie che la squadra bianconera possa dimostrare il suo e mettere in difficoltà il Milan a San Siro, come successo l’anno dello Scudetto.

Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo: nuova destinazione per l’attaccante

Uno dei problemi principali per il Milan, in questo avvio di stagione, è quello relativo ai gol dei propri attaccanti: Giroud e Leao in primis non riescono a trovare continuità nelle prestazioni, con il francese che comincia ad accusare la stanchezza e il portoghese ancora non capace di incidere soprattutto nei big match.

Nella finestra precedente di mercato, la società rossonera ha portato a Milano Pulisic, Okafor e Chukwueze, ma soltanto il primo ha dimostrato di meritarsi la maglia rossonera, nonostante qualche infortunio di troppo.

Durante la sessione di calciomercato estiva, uno dei giocatori più seguiti dal Milan è stato Alvaro Morata, in forza all’Atletico Madrid: l’ex Juventus piaceva tanto a Pioli e alla società rossonera, ma l’attaccante spagnolo ha preferito rimanere in terra natia. I rossoneri hanno provato in tutti i modi a portarlo nella sponda rossonera di Milano, ma ogni tentativo è stato vano.

Non è da escludere, però, che la società torna a farsi avanti vista l’emergenza attaccanti; ma per portare Morata a Milano, però, ci sarà un ostacolo da superare: la concorrenza di un club di MLS, il Los Angeles Galaxy.

Come riportato da ‘Relevo’, la squadra americana sarebbe interessata a portare in America l’attaccante spagnolo già nella sessione invernale. Al momento non è stata posta nessuna offerta, ma l’interesse è alto. Seguiranno sicuramente sviluppi nelle prossime settimane, con il Milan che terrà monitorata la situazione.