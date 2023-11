Ancora un forfait: nuovo guaio in vista di Milan-Borussia

Dopo il match contro la Fiorentina, il Milan di nuovo in campo per la sfida al Borussia Dortmund in programma per domani sera

Una boccata d’ossigeno: potremmo riassumere così la vittoria per 1-0 del Milan sulla Fiorentina. Tre punti importantissimi, ancor di più se pensiamo al pareggio di ieri tra Juve e Inter. I rossoneri, così, si ritrovano nonostante le mille difficoltà di un inizio di stagione tra i più travagliati degli ultimi anni, a soli sei punti della vetta e con la Juve seconda a +4. Pioli e i suoi ragazzi, dunque, sono riusciti a limitare al massimo i danni e ricavare da questo periodo forse il maggior numero di punti possibile.

Contro i viola, il risultato più importante: considerato il momento di difficoltà, sia da un punto di vista fisico che psicologico, non era per niente semplice fare risultato pieno al cospetto di quella che è una delle migliori squadre del campionato. Il Milan ci è riuscito, grazie ad un bello spunto di Theo Hernandez (che poi ha anche trasformato il rigore) e ad una grande prova difensiva.

Ora, testa al Borussia Dortmund. Domani sera, alle ore 21, a San Siro arriveranno i gialloneri per una sfida che forse sarà decisiva per il girone di qualificazione in Champions League.

Uno dei protagonisti, causa infortunio, non sarà della partita.

Milan-Borussia, le ultime prima del match: problema fisico per un titolare, sarà out

Il match di domani sera contro il Borussia Dortmund è forse – finora – la sfida più importante dell’anno per il Milan. I rossoneri, in caso di vittoria, ribalterebbero una situazione che in Champions League fino a qualche settimana fa sembrava quasi compromessa. Di certo, però, non sarà semplice fare risultato pieno contro i tedeschi, i quali fra l’altro stanno attraversando un ottimo periodo di forma.

Il Milan recupera Giroud, out in campionato per squalifica, e Loftus Cheek che ha recuperato definitivamente dall’infortunio. Out ancora, invece, Leao. Ma non solo.

L’unica buona notizia per i rossoneri è data dall’assenza di Niklas Sule tra le fila del Borussia Dortmund. I tedeschi perdono all’improvviso un pezzo importantissimo dell’undici titolare: il difensore, classe 1995, si è ammalato e per questo non è riuscito a partire verso Milano con il resto della squadra. Di certo, così, si apre una spirale di incertezza in casa Borussia. Il Milan, ora, dovrà essere bravo ad approfittarne. Appuntamento a domani sera, sarà il campo a fare da giudice. Come al solito.