Bennacer non si nasconde: “La squadra è buona, è nostro diritto pensare di vincere!”

Il centrocampista del Milan ha le idee ben chiare riguardo gli obiettivi stagionali della squadra rossonera.

Ismael Bennacer ha rilasciato un’intervista ad un noto sito sportivo arabo, The National Football, focalizzandosi maggiormente sull’infortunio subito nella passata stagione durante la semifinale di Champions League contro l’Inter e sugli obiettivi stagionali della squadra rossonera, che dopo un avvio di Campionato convincente, sta facendo fatica sul piano della continuità.

Il centrocampista algerino è arrivato al Milan nel 2019 e nell‘anno dello Scudetto è stato uno dei giocatori più importanti nel centrocampo rossonero; nella passata stagione, nella partita che lui ha dichiarato essere la più importante della sua vita, ha subito un infortunio al ginocchio, che ancora lo tiene lontano dal campo. Queste le sue parole:

Il momento dell’infortunio è stato delicato perchè stavamo giocando una partita difficile e ricca di tensione, forse la più importante della mia carriera. Sono stato fermo per due mesi, poi ho ricominciato a lavorare duramente, con dei programmi specifici: non è stato facile ma ho sempre pensato positivo.

Bennacer ha poi proseguito parlando del Milan di quest’anno e di quelli che sono gli obiettivi della squadra, compresa la Champions League:

Quando giochi nel Milan vuoi sempre vincere, contro tutti: quest’anno abbiamo giocatori nuovi e di qualità, infatti secondo me la squadra è molto buona. In questo momento dobbiamo formare il gruppo, ci vorrà tempo ma siamo pronti per farlo e staremo bene insieme.

Obiettivi? Il Milan gioca per vincere trofei, come la Champions League: non abbiamo solo l’obiettivo di competere in quella competizione, ma di poter soprattutto vincere. Quando si arriva in semifinale, come l’anno scorso, hai sempre il desiderio di poter arrivare in fondo e provare a vincere. Ci riproveremo quest’anno, non siamo qui solo per giocare i gironi, vogliamo provare a vincere ma ci sono squadre forti.