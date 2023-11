Bocciato dal Milan, giocherà in Champions: cessione già a gennaio

Il giocatore rossonero sta trovando poco spazio con Pioli e non è da escludere un suo addio anticipato

Il Campionato di Serie A si appresta a ripartire, dopo la pausa nazionali che ha visto la Nazionale italiana qualificarsi ai prossimi Europei in Germania, che si disputeranno a giugno 2024. Il prossimo weekend, dunque, il massimo campionato italiano riprende i battenti, con le squadre che stanno cominciando a ritrovarsi nei rispettivi centri sportivi, per preparare l’ultimo tour de force del 2023, prima della seconda parte di stagione.

Nella 13° giornata di Serie A, il Milan di Stefano Pioli affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano: la gara è programmata per sabato 25 novembre, ore 20:45. I rossoneri vengono da 4 partite senza vittoria in Campionato, mentre la Viola viene dalla vittoria con il Bologna, ma in questa stagione è riuscita a battere solo il Napoli, venendo sconfitta da Inter, Juventus e Lazio. Occasione importante dunque per la squadra rossonera, che proverà in tutti i modi a portare a casa i 3 punti, aspettando anche il risultato della sfida diretta della domenica, quella tra Juventus e Inter.

Calciomercato Milan, attaccante in uscita: i dettagli

Per le prossime due sfide di Campionato, contro Fiorentina e Frosinone, l’allenatore Stefano Pioli dovrà fare a meno di Olivier Giroud, squalificato per due turni dopo un battibecco con l’arbitro nell’ultimo turno, e di Rafael Leao, fuori per infortunio; il portoghese, inoltre, salterà anche la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, importante per sperare ancora nella qualificazione.

A questo punto, il tecnico rossonero deve rivoluzionare l’attacco rossonero: l’attaccante francese sarà sostituito da Jovic, che l’ha passata stagione l’ha giocata proprio con la maglia della Fiorentina addosso. L‘attaccante ex Real Madrid deve ancora dimostrare il suo potenziale, nonostante conosca già l’ambiente italiano. Contro la formazione di Italiano, dunque, potrebbe arrivare la chances dal primo minuto, magari trovando il gol dell’ex.

Jovic però non sta convincendo affatto Stefano Pioli, tant’è che la società rossonera starebbe pensando di salutarlo già a gennaio: come riportato da calciomercato.it, l’attaccante serbo potrebbe approdare già nella sessione invernale di mercato al Siviglia.

Il club spagnolo, vincitore dell’Europa League nella passata stagione, non è partito nel migliore dei modi e ha intenzione di rinforzarsi, soprattutto se viene venduto il pupillo Youssef En-Nesyri. A quel punto, Jovic diventerebbe la prima scelta del Siviglia, e lascerebbe già a gennaio il club rossonero. Il futuro dell’attaccante serbo è in bilico, ma le prossime due giornate di Serie A potranno decretare la posizione di Jovic.