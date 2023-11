Brahim segna e ricorda il Milan: “Sono un tifoso in più”

Ci sono degli amori destinati, forse, a non finire mai. Come potrebbe essere nel caso di Brahim Diaz e del Milan, un legame che non sembra voler finire nonostante i nuovi colori.

Ci sono giocatori destinati a mantenere per sempre un legame speciale con alcune squadre dove hanno militato in passato. Un legame proprio come quello fra il Milan e il trequartista Brahim Diaz che questa sera, in occasione del suo primo goal stagionale in Champions League con la maglia del Real Madrid, non ha nascosto un dolce pensiero per la sua ex squadra.

Brahim Diaz dal cuore rossonero: la dedica ai compagni

“Sono un tifoso in più. Ieri è stata una serata fantastica”, ha dichiarato ai microfoni di Sky il numero 21 dei Blancos, che ha commentato con gioia la prima vittoria dei Rossoneri nei gironi. Una vittoria pesantissima che aiuta i ragazzi di Pioli ad avvicinarsi all’obiettivo qualificazione Ottavi.

Un’appuntamento televisivo – quello fra Milan e PSG – al quale Brahim Diaz non si è di certo sottratto. E come ciliegina sulla torta di questa dedica al miele, ecco anche un pensiero ai suoi vecchi compagni di squadra:

Milan? Mi mancano i miei compagni, sono contento di essere al Real ma io guardo sempre il Milan.

C’è una canzone che recita: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Che questo possa essere, un giorno, anche l’epilogo di questa bella storia d’amore fra i Rossoneri e l’attaccante spagnolo?