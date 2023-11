Calciomercato Milan, occhi su un ex Serie A: incontro in programma

La società rossonera ha messo nel mirino un ex giocatore di Serie A, pronto a dire sì al Milan.

Il Milan di Stefano Pioli è tornato alla vittoria in Campionato, dopo quattro partite consecutive senza trovare i tre punti. Grazie al rigore realizzato da Theo Hernandez, i rossoneri portano a casa i tre punti contro una buona Fiorentina, che avrebbe sicuramente meritato il pareggio. Gli applausi vanno concessi a Mike Maignan, il portiere rossonero, che ha salvato il risultato in più occasioni.

Calciomercato Milan, si corre ai ripari per la difesa

La fine della prima parte del Campionato si sta avvicinando, così come si sta avvicinando l’apertura della sessione invernale di calciomercato. I rossoneri, dopo aver portato a Milano ben 12 giocatori la scorsa estate, hanno intenzione di intervenire sul mercato anche di gennaio, per rinforzare la rosa di Pioli.

Priorità principale è la difesa: in questa stagione, la squadra rossonera è stata martoriata di infortuni, e un innesto può essere fondamentale per allungare la rosa a disposizione del tecnico rossonero.

L’indiziato numero uno per la difesa rossonera è un ex volto della Serie A, Jakub Kiwior: il classe 2000 ha giocato per due stagioni allo Spezia, che lo ha venduto per 25 milioni di euro all’Arsenal. In Inghilterra, il centrale polacco sta trovando poco spazio e vorrebbe giocare di più, visto la giovane età.

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la società di Via Aldo Rossi e gli agenti del calciatore, che sono già in Italia. Per il Milan può essere una pedina importante in vista anche della scadenza di contratto di Kjaer.