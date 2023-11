Cardinale vende il club: è tutto vero, tifosi gelati

Il presidente americano sembra ormai aver deciso di vendere il club. Nei prossimi mesi potrebbe diventare tutto ufficiale.

L’impatto di Gerry Cardinale nel mondo del calcio non è di certo passato inosservato. Il fondatore di RedBird è ufficialmente entrato nel calcio europeo dal 2020, quando ha acquistato l’85% delle quote del Tolosa, club francese che ha prima portato in Ligue 1 e con cui poi ha vinto una clamorosa, quanto inaspettata, Coppa di Francia nella scorsa stagione. Il suo nome è però diventato ancor più noto verso la fine del 2022, quando è diventato il proprietario del Milan, fresco di vittoria dello Scudetto pochi mesi prima.

Il presidente americano ha fin da subito imposto, sia in Francia che in Italia, una strategia basata sulla valorizzazione dei suoi club puntando su profili giovani e da far esplodere nella propria squadra. Molto spesso ci ha visto lungo e i risultati si sono visti fin da subito, come detto con il Tolosa, tornato stabilmente in prima divisione e addirittura vincitore di una coppa nazionale, ma anche con i Rossoneri, con cui si è raggiunta una semifinale di Champions League.

Ora però Cardinale sembrerebbe indirizzato verso una drastica decisione e la cessione del Tolosa potrebbe concretizzarsi già nei prossimi mesi. Lo statunitense avrebbe infatti deciso di vendere il club francese e tra le principali motivazioni ci sarebbe anche il Milan.

Addio al Tolosa: RedBird pronto a vendere

Secondo quanto riportato da Bloomberg il fondo di investimento americano avrebbe già iniziato a guardarsi intorno e starebbe già studiando la fattibilità dell’operazione. La volontà di cedere non sarebbe dovuto ad una scelta di allontanarsi gradualmente dal mondo del calcio, ma alla base di tutto ci sarebbe invece la volontà di concentrarsi unicamente sul Milan, evitando anche dei conflitti di interesse.

Già lo scorso giugno era stato affrontato il problema della presenza di entrambi i club di RedBird nelle competizioni UEFA. Il Tolosa, vincendo la Coppa di Francia, si era infatti automaticamente qualificato all’Europa League e con il Diavolo in Champions League sono state obbligatorie le dimissioni da parte di Cardinale dal Cda del club transalpino proprio per permettere al club di partecipare alla seconda competizione europea.

Ora quindi si sarebbe deciso di intraprendere la strada della cessione definitiva. Al momento non c’è ovviamente nulla di ufficiale, ma senza dubbio l’ipotesi di vendere il club è molto concreta e nei prossimi mesi potrebbe esserlo ancora di più.