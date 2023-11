Dalla Juve al Milan: Cardinale sfida due top club di Premier

Il Milan mette nel mirino il talento ex Juventus, sarà sfida con la Premier League per accaparrarsi il giocatore.

Tra i tanti problemi del Milan di queste ultime settimane tra i più impotanti ci sono sicuramente gli infortuni subiti da diversi calciatori. Una situazione ingestibile visto che nel giro di quattro mesi ci sono stati 24 stop dati da problemi fisici. Evidente quindi il problema della gestione dei propri giocatori da parte dello staff tecnico rossonero.

Gli ultimi infortuni di Rafa Leao e Calabria si aggiungono agli altri di Kalulu, Kjaer e Pellegrino, tra gli altri. Difatti il reparto difensivo è il più colpito ed ora, con pochi giocatori a disposizione, il Milan non può avere i giusti ricambi ed è indispensabile dare un occhio al calciomercato per andare a rafforzare il reparto. Tra i tanti papabili nomi sul piatto ci sarebbe anche uno dalla Serie A, ovvero Radu Dragusin. Il calciatore è una delle note liete del club ligure e il Milan ci pensa seriamente.

Milan, Dragusin nel mirino per la difesa

Il difensore rumeno è osservato anche da altri club esteri. Il Milan vuole provarci.

Radu Dragusin, classe 2002, ha mosso i suoi primi passi nella nostra Serie A con la Juventus. Nel Luglio 2023 il calciatore è passato al Genoa a titolo definitivo, con l’obiettivo di giocare con più continuità e ritagliarsi uno spazio da protagonista.

E in effetti il giocatore di proprietà del Genoa sta facendo molto bene in Liguria. Sono 14 le presenze totalizzate ad ora e Dragusin ha messo a segno anche un gol e un assist e tante prestazioni di ottimo livello nella difesa rossoblù.

Il contratto con il Genoa andrà in scadenza nel 2027 ma il centrale è già nel mirino di alcuni top club. Tra questi proprio il Milan. Un profilo giovane che potrebbe stare bene in una difesa altrettanto giovane come quella rossonera.

Per strapparlo al Genoa servono circa 20 milioni di euro ma c’è concorrenza. La concorrenza per Dragusin difatti arriva dall’Inghilterra. Anche il Newcastle e l’Arsenal attenzionano il nome del difensore rumeno che quindi ora è contesto di almeno tre grandi club.

Ricordiamo che Pierre Kalulu tornerà in campo indicativamente nel Febbraio 2024, Kjaer entro Dicembre potrebbe tornare a disposizione così come Pellegrino. Anche Caldara potrebbe rientrare a Dicembre ma la sua situazione è più complicata. La difesa è un reparto con grossi problemi e il Milan lavora a caccia di nomi interessanti e futuribili; tra questi c’è Dragusin, occhio al colpaccio in difesa.