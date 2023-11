Disastro Pioli, che attacco: “Anche la Salernitana avrebbe fatto meglio”

Il mister rossonero Stefano Pioli finisce nel mirino. Arriva una pesante critica per il tencico del Milan

Il Milan di Stefano Pioli si trova sotto i riflettori dopo un inizio di stagione altalenante. Le recenti prestazioni incostanti della squadra hanno generato un acceso dibattito tra gli osservatori del mondo calcistico italiano, con il giornalista Fabio Ravezzani che ha espresso critiche pesanti nei confronti del tecnico rossonero.

Ravezzani, noto per le sue analisi franche e dirette, non ha esitato a sollevare dubbi e preoccupazioni riguardo al modo in cui il Milan sta affrontando le prime fasi della stagione. Nel suo intervento, ha evidenziato specifiche lacune e problemi che, secondo lui, stanno influenzando negativamente le performance della squadra sul campo.

Il giornalista ha sottolineato che le recenti prestazioni del Milan non sono state all’altezza delle aspettative, rimarcando in particolare la mancanza di coesione difensiva e la carenza di creatività nel gioco offensivo. Ravezzani ha puntato il dito anche sulle scelte tattiche di Pioli, sollevando interrogativi sulle sue decisioni di formazione e strategia di gioco.

Ravezzani duro nei confronti di Pioli

Durante una recente apparizione sul canale Twitch di QSVS su Telelombardia, Fabio Ravezzani ha espresso opinioni senza filtri riguardo al Milan di mister Stefano Pioli. Le sue parole hanno suscitato discussioni accese tra i tifosi e gli appassionati del calcio. Il giornalista sportivo ha iniziato delineando una differenza di qualità evidente tra l’Inter e il Milan, affermando che la rosa dei nerazzurri è superiore a quella dei rossoneri.

Secondo Ravezzani, tale differenza è stata chiara fin dall’inizio, sebbene alcuni tifosi possano aver coltivato illusioni riguardo alla competitività del Milan per la conquista dello scudetto: “Era chiaro che l’Inter avesse una rosa superiore anche a livello di qualità rispetto a quella del Milan”.

Ravezzani ha criticato anche l’andamento dei derby tra Milan e Inter, sottolineando il dominio netto dei nerazzurri e la serie negativa di Pioli contro la squadra allenata da Simone Inzaghi. Il giornalista ha evidenziato le difficoltà di Pioli nel trovare una contromisura efficace per contrastare l’Inter, portando avanti una serie di risultati deludenti contro di loro.

“Si erano illusi per la vittoria dello scudetto ma è oggettivo che l’Inter abbia una squadra più forte. Ciò non vuol dire che abbia dovuto vincere 5 volte di fila il derby in quel modo. Pioli con il Milan ha collezionato disastri e disfatte contro i nerazzurri”, ha dichiarato Ravezzani.

In modo provocatorio, Ravezzani ha persino accennato al fatto che la Salernitana, nonostante le differenze apparenti di livello, avrebbe potuto avere un rendimento migliore contro l’Inter rispetto al Milan, data la difficoltà che la squadra di Pioli ha incontrato nelle sfide con i nerazzurri. Senza mezze misure, Ravezzani ha dichiarato: “Probabilmente anche la Salernitana avrebbe fatto meglio contro l’Inter”.

Queste dichiarazioni hanno suscitato reazioni diverse tra i sostenitori rossoneri, alcuni concordando con le valutazioni di Ravezzani sulla disparità di qualità e altri difendendo la loro squadra del cuore.