Il Milan ora trema: il Psg lo vuole a tutti i costi

Dopo la sosta il Milan dovrà tornare in carreggiata, facendo affidamento specialmente sui propri leader tecnici. Uno di questi è però corteggiato dal Psg e ora il Diavolo trema

Questa sosta per le Nazionali arriva quasi come una benedizione per il Milan, che dalla pausa precedente di metà ottobre ha perso la vetta della classifica in maniera netta. I rossoneri non solo sono stati sorpassati, ma si trovano a ben otto punti dall’Inter capolista. Ora Leao e compagni devono guardarsi alle spalle da inseguitrici come Fiorentina e Napoli. L’augurio di Pioli è che le due settimane di stop aiutino i calciatori a staccare e a rientrare con un altro piglio per riprendere la marcia, correggendo gli errori commessi e ritrovando lo spirito collettivo assunto nella notte di Champions League contro il Paris Saint Germain.

Altro auspicio del tecnico è lo sfoltimento dell’infermeria, riempita da ben 15 giocatori in questo primo sprazzo di campionato. Per rimettersi in carreggiata sarà necessario il reintegro a pieno regime di alcuni leader tecnici e carismatici come Rafael Leao, Christian Pulisic e Davide Calabria. Sarà fondamentale il recupero di alcuni componenti dell’organico funzionali alle rotazioni, in particolare in difesa in cui l’unico ricambio per Tomori e Thiaw è rappresentato da Kjaer, non al meglio della condizione.

Milan, possibile cessione a giugno: Psg in agguato

Nei prossimi mesi il Diavolo potrebbe tuttavia fare a meno di uno dei propri pilastri difensivi. Nelle ultime ore il PSG, avversaria nel girone di Champions, avrebbe bussato alla porta per uno dei fedelissimi di mister Pioli: Fikayo Tomori. L’inglese sarebbe il centrale individuato dal club parigino per arricchire un reparto arretrato che in più di un’occasione non si è dimostrato all’altezza del palcoscenico europeo (basti pensare alla goleada subita a Newcastle o le molteplici distrazioni nel match di “San Siro”).

Al-Khelaifi è tentato dall’ex Chelsea, obiettivo per il mercato di giugno. L’ossessione del presidente qatariota è quella Coppa dalle grande orecchie che ogni anno sfugge, nonostante un organico assolutamente invidiabile ma a cui puntualmente manca sempre per qualcosa per eccellere anche a livello continentale. Nel corso degli anni, infatti, il PSG ha sempre attuato campagne acquisti faraoniche ma anche quest’anno l’organico messo a disposizione di Luis Enrique appare troppo proiettato all’attacco. Tomori rappresenterebbe un innesto capace di aggiungere solidità ad una difesa che spesso scricchiola, per tentare di agguantare una volta per tutte la tanto agognata Champions League.