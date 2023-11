Infortuni a catena, altro stop: torna nel 2024

I rossoneri affronteranno martedì 28 novembre il Borussia Dortmund per quella che è una sfida decisiva per il passaggio dei gironi

Se si va ad analizzare il campionato del Milan di Stefano Pioli, la situazione non è esattamente rose e fiori: i rossoneri sono attualmente al terzo posto a -8 dall’Inter capolista e a -6 dalla Juve di Massimiliano Allegri.

Con le prime due della classe che si affronteranno domenica sera a Torino, il Milan può recuperare punti preziosi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra di Pioli deve pensare anche a un’altra importante sfida che arriverà a breve: quella di martedì sera a San Siro contro il Borussia Dortmund di Edin Terzic.

I rossoneri sono celebri quest’anno per i tanti infortuni: pensiamo a Kalulu, Bennacer, Leao e Loftus Cheek solo per fare alcuni nomi e che stanno condizionando in maniera negativa la stagione del Milan, dal momento che questi sono giocatori fondamentali per lo scacchiere del tecnico rossonero.

Terzic è sicuro: “Nmecha out fino al 2024”

Anche a Dortmund non se la passano molto bene dal punto di vista dell’integrità fisica: il tecnico dei gialloverdi ha parlato in conferenza stampa di un infortunio che affligge Felix Nmecha, attaccante classe 2000 acquistato in estate dal Wolfsburg per 30 milioni di euro.

Terzic ha parlato così nello specifico della vicenda Nmecha: “Sfortunatamente la situazione non poteva migliorare con le terapie, quindi abbiamo deciso di dare una rigenerazione totale al giocatore e metterlo in pausa. Non verrà più utilizzato in questo 2023 e speriamo di averlo operativo per l’inizio di gennaio”.

L’attaccante è fermo per un problema all’anca e sicuramente salterà la delicatissima sfida di San Siro contro il Milan. Fortunatamente per i tedeschi Nmecha non dovrà operarsi, con un rientro che potrebbe coincidere già con il primo mese dell’anno. Questa punto è stato ribadito dall’allenatore anche in conferenza stampa: “Non è necessario fortunatamente un intervento chirurgico, ma ha bisogno di riposo completo”.

Il Milan si troverà davanti martedì sera una squadra priva di un attaccante importante per i meccanismi di Terzic, il quale potrà contare su altri talenti come Marco Reus, Julian Brandt e Sabitzer. Sta ai rossoneri sfruttare il fattore casa e prendere 3 punti contro la squadra prima nel girone F. Pioli dovrà stare attento a calibrare le forze sia per la sfida contro la Fiorentina che per il match di Champions per evitare ulteriori ricadute nel gruppo.