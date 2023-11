Jovic, spesa folle per il Milan: serve una svolta

Luka Jovic: un nome, ma al momento tutt’altro che una garanzia. La dirigenza del Milan molto aveva puntato su di lui, e Pioli spera ancora nel suo exploit in rossonero.

Se c’è un’assenza che pesa nell’attacco del Milan è sicuramente quella di Luka Jovic. O meglio: pesano i gol non ancora messi a segno. Fino ad ora, nei 223′ minuti deputati sul campo con la maglia rossonera, sono arrivati soltanto due tiri nell’area avversaria. E nessuno dei due indirizzato allo specchio della porta.

Forse non è un caso se mister Pioli lo ha schierato titolare in sole due partite di campionato – una delle quali terminate subito all’intervallo. E manca ancora il debutto rossonero in Champions League.

Che sia giunto il momento del riscatto per l’ex Fiorentina, vista la squalifica di Giroud?

Jovic: è tempo di riscatto

Una parabola ascendente all’Eintracht Francoforte, poi la caduta al Real Madrid e la sufficienza alla Fiorentina. Ora che Jovic veste la maglia rossonera, deve tentare in ogni modo la sua rivincita.

Questo è quello che si aspettano la società e Pioli, che potrebbe così preferirlo a Okafor in attesa del ritorno del francese squalificato.

D’altronde il tecnico rossonero non ha mai negato a parole la fiducia al numero 15 rossonero: se in forma, infatti, può essere molto utile alla squadra.

Per ora i numeri continuano a registrare un vero e proprio flop. E se Jovic non vuole essere costretto a cambiare squadra già a Gennaio, deve iniziare al più presto a convincere. Che sia proprio la Fiorentina la squadra contro cui sbloccarsi? I tifosi, ora più che mai, sperano nella dura legge del gol dell’ex.