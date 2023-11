Lotta Scudetto: il commento a sorpresa di Inzaghi sul Milan

Al termine del match tra Juve e Inter, Inzaghi ha risposto a chi gli chiedeva pareri sulla lotta Scudetto e le squadre ancora in gioco.

Tre punti pesanti come un macigno: potremmo riassumere così quanto successo sabato sera a San Siro, con un Milan in piena emergenza che è riuscito a battere la Fiorentina 1-0 e portare a casa una vittoria importantissima.

Ancora più importante se si pensa al pareggio di ieri tra Juventus e Inter, con i rossoneri che così hanno accorciato le distanze dalle prime due della classe. E proprio al termine del derby d’Italia, Simone Inzaghi ha detto la sua sulla lotta Scudetto.

Lotta Scudetto, le parole di Inzaghi al termine di Juve-Inter

È da inizio campionato, o giù di lì, che l’Inter si trova in testa alla classifica con la Juventus unica a tenere il passo. Milan e Napoli, però, non mollano e forti di una rosa di altissima qualità continuano nonostante le difficoltà a mettere punti in cascina.

Per questo Simone Inzaghi non pensa che la lotta Scudetto sia una questione a due tra Juve e Inter: “Anche Milan e Napoli sono costruite per stare in testa alla classifica“, ha detto sicuro il tecnico nerazzurro nell’intervista rilasciata alla fine del match di ieri ai microfoni di DAZN.