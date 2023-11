Maldini, non solo Arabia Saudita: irrompe il top club

Per Maldini non c’è solo l’Arabia Saudita, ma le ultime novità prendono in considerazione anche un altro top club. Di seguito riportato di cosa stiamo parlando

Paolo Maldini bandiera e ex difensore del Milan, la scorsa stagione ha concluso il suo percorso, iniziato nel 2018 da dirigente rossonero . Su di lui ci sono interessamenti di vari club ma, nelle ultime ore, non c’è solo la possibilità di andare in Arabia Saudita, ma anche quella di rimanere in un top club qui in Europa.

Stiamo parlando specificatamente di Inghilterra. Infatti, il nuovo Manchester United di Sir Jim Ratcliffe sta prendendo forma e il primo obiettivo della dirigenza è quello di prendere un direttore sportivo. Per il Manchester deve essere una figura importante soprattutto che possa riavvicinare i tifosi dopo alcuni momenti bui vissuti con la squadra, e per questo motivo, Ratcliffe vuole apportare dei cambiamenti radicali alla struttura del club dopo anni di continue turbolenze.

Attualmente la squadra inglese si trova al sesto posto in classifica con ventuno punti, sette in meno dal Manchester City che occupa il primo posto della classifica di Premier League. In Champions League, invece, non sta dando i risultati che tutti si aspettavano infatti è all’ultimo posto del girone con soli 3 punti avendo vinto una sola partita in casa contro il Copenhagen.

Il nuovo Manchester United cerca un direttore sportivo

Aria di cambiamento all’interno della squadra inglese che vede la famiglia Glazer, proprietaria dal 2005, lasciare una quota di minoranza al ricco imprenditore inglese Sir Jim Ratcliffe, secondo uomo più ricco della Gran Bretagna.

Il nuovo proprietario starebbe pensando a una figura, sotto consiglio di Ferguson, che possa collegare la dirigenza all’allenatore Eric ten Hag assistendolo per cambiare radicalmente le sorti del club e secondo quanto è riportato dal The Telegraph la leggenda del Milan Paolo Maldini è nella lista dei candidati, insieme a lui anche il direttore sportivo del Crystal Palace Dougie Freedman

Inoltre, Maldini, nonostante sia la priorità e quindi la scelta numero uno, non è l’unico ex rossonero ad essere preso in considerazione, infatti, alche il suo ex compagno al Milan Ricky Massara sarebbe preso in considerazione come l’incarico, così come anche Lee Congerton dell’Atalanta e Andrea Berta dell’Atletico Madrid.

In attesa di capire quale sarà la scelta di Ratcliffe, è giusto sottolineare che ad oggi sia Maldini che Massara, a differenza degli altri nomi citati presenti nella lista di Ferguson, sono svincolati.