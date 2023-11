Milan, arriva l’annuncio a sorpresa: che mazzata per Inter, Juventus e Napoli

Di seguito sono riportate le importanti dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan sugli obiettivi del club.

Il Milan dopo la partita vinta in casa contro la Fiorentina con il gol di Theo Hernandez, si trova al terzo posto con ventisei punti nonostante le difficoltà riscontrate soprattutto a causa dei tanti infortuni che ha avuto da inizio campionato. Oggi, alle 21:00, la squadra di Pioli scenderà in campo contro il Borussia Dortmund per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. È al terzo posto in classifica con cinque punti, uno in più del Newcastle e uno in meno del Psg.

In attesa di vedere questa partita importante che andrà in onda questa sera su Canale 5, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un’intervista.

Le parole di Scaroni, presidente del Milan: Scudetto nel mirino!

Paolo Scaroni ha rilasciato un’intervista sul Milan all’evento del Rcs Sport Industry Talk. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni

Per prima cosa, Scaroni ha parlato della situazione finanziaria del suo club. Sottolinea, infatti, come il Milan sia messo bene economicamente in quanto ha chiuso un bilancio in attivo dopo tanti anni, merito anche dei risultati sportivi avuti. Inoltre, fa riferimento anche alla differenza tra i diritti interni e quelli esteri, mentre i primi sono accettabili, sui secondi bisogna ancora lavorare. Si sofferma sulla differenza con la Premier e afferma anche che i provvedimenti di legge non facilitano l’industria della squadra ma che anzi la rendono più povera e questo è preoccupante perchè i risultati sportivi dipendono da quanto le squadre incassano e dai bilanci.

Ha continuato poi l’intervista parlando anche dello stadio, definendolo come teatro e parte integrante dello spettacolo calcio insieme ai calciatori e agli allenatori. Sottolinea come sia rammaricato del fatto che con denaro privato non sono riusciti a fare a Milano il più bello stadio del mondo, affermando appunto che San Siro è stato costruito e ristrutturato col denaro dei contribuenti in passato.

Successivamente tenendo in considerazione gli obiettivi di quest’anno del Milan dichiara: “Io vorrei vincere ogni partita… Considero un must essere in Champions League, sempre. Lo vogliamo per ragioni economiche e per nutrire di Milan i nostri 500 milioni di tifosi nel mondo. Poi vorrei vincere sempre lo Scudetto, ma questo è un obiettivo in più. L’obiettivo minimo è restare in Champions”.

Infine, conclude l’intervista parlando del cammino in Champions League dei rossoneri affermando che si augura di superare la fase a gironi come è successo lo scorso anno.