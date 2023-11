Milan-Borussia, le probabili: sorpresa in formazione per Pioli

Questa sera si affrontano Milan e Borussia in un match decisivo di Champions League. Le scelte dei due tecnici.

Il Milan fra poche ore scenderà in campo a San Siro per un match che sa di dentro o fuori. In una situazione di classifica complicata, che vede il Borussia primo nel girone con 7 punti e il Milan terzo con due lunghezze di svantaggio, la sfida di questa sera potrebbe essere decisiva.

I due tecnici sono vicini a scegliere la formazione che scenderà in campo. Per Pioli, almeno da un punto di vista tattico, potrebbe esserci una sorta di ritorno all’antica.

Milan-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

Alle ore 21 il Milan, contro il Borussia Dortmund, si gioca una bella fetta di qualificazione agli ottavi di Champions League. Il match di San Siro in caso di vittoria dei rossoneri potrebbe provocare un bello sconvolgimento in classifica.

Senza Leao, Okafor e Kalulu, ancora infortunati, per Pioli scelte quasi obbligate. Secondo La Gazzetta dello Sport, la novità potrebbe stare nell’assetto tattico con cui il Milan scenderà in campo: possibile il ritorno al 4-2-3-1, con Loftus-Cheek inserito nella batteria di trequartisti insieme a Chukwueze e Pulisic. Krunic, invece, è destinato a sedersi in panchina per fare spazio ad Adli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud.

BORUSSIA DORMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummel, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre an, Sabitzer; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fulkrug.