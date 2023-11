Milan, chi rientra contro il Borussia Dortmund? Le ultime di formazione

Dubbi di formazione per Stefano Pioli per il match di Champions League fra Milan e Borussia Dortmund. Chi recupera e chi resta out

Cinquanta giorni dopo il Milan è tornato a sorridere in campionato, ritrovando i tre punti contro la Fiorentina. Vittoria arrivata nonostante una rosa smembrata tra infortuni e squalifiche.

L’astinenza della vittoria, fu interrotta proprio in Champions League contro il Paris Saint-Germain, mostrando al mondo intero di che pasta fosse fatto il diavolo. Molto meno si è visto in scena ieri sera, quantomeno dal punto di vista estetico, dove però lo spirito ha prevalso regalando comunque il successo ai rossoneri.

Milan-Borussia Dortmund: dubbi di formazione

La sfida contro i tedeschi potrebbe diventare la più decisiva dell’intero Girone F. I gialloneri infatti sono al comando di una classifica cortissima, in cui quattro squadre sono separate da sole tre lunghezze.

Per cui giocare in casa sarà importantissimo martedì per il Milan che però dovrà fare i conti con le assenze. In campo ci sarà Giroud, che giocherà al pieno delle forze data la squalifica in campionato e ritornerà dal primo Loftus-Cheek, tra i migliori contro i parigini.

Out invece Musah, che dovrà saltare il match per squalifica, oltre a tutta la lista degli infortunati che non recupererà per il match.