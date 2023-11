Milan, dalla Serbia con furore: colpo a sorpresa

Il Milan prepara il colpo in vista del prossimo mercato. Il calciatore, fra l’altro, potrebbe arrivare a Milano a parametro zero.

La sosta per le Nazionali potrebbe essere davvero il momento della svolta per il Milan, che arriva da un momento parecchio difficile e in questi giorni di stop deve trovare la chiave giusta per svoltare. I rossoneri sono già a meno 8 dalla capolista Inter in campionato, mentre in Champions la qualificazione è ancora tutta da conquistare. Per questo il mese di dicembre sarà decisivo, o quasi, al fine di capire quella che potrebbe essere la stagione del Diavolo.

Se l’intenzione è quella di lottare ai vertici, sia in Italia che in Europa, l’imperativo è ripartire subito alla grande. Non sarà semplice, anche perché il primo avversario dopo la sosta è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola, anche loro non al meglio, rappresentano un ostacolo difficile.

Oltre al campo, che resta sempre la componente più importante, si pensa anche al mercato. Già quest’estate la società rossonera ha dimostrato di saper lavorare bene, con il nuovo duo composto da Moncada e Furlani che è riuscito a portare a Milano calciatori importanti e di sicuro affidamento. Ed è sempre dal mercato che presto potrebbero arrivare ulteriori rinforzi. L’ultimo nome è quello di un giovane calciatore serbo che a gennaio si libererà a parametro zero.

Mercato Milan, suggestione Popovic: i dettagli della possibile operazione

La Serbia, si sa, è da sempre una gran fucina di talenti. Quella balcanica è una fabbrica di tecnica, estro e un po’ di sana insofferenza. L’ultima stella si chiama Matija Popovic e attualmente gioca con il Partizan Belgrado. Parliamo di un giovanissimo attaccante, classe 2006, che unisce una buona tecnica di base ad un fisico a dir poco imponente: ben 193 centimetri di altezza per lui.

Nonostante la mole fisica, Popovic riesce ad agire anche lontano dalla porta grazie a doti tecniche superiori alla norma. Per tutti questi motivi il Milan, sempre molto vigile sul mercato internazionale, ha messo gli occhi su di lui. C’è tra l’altro un aspetto che potrebbe facilitare l’operazione: il contratto di Popovic con il Partizan scade a dicembre 2023. Il calciatore ha deciso di non rinnovare e per questo già gennaio sarà libero di accasarsi altrove.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe già avanzato un’offerta. Al giovane pare sia stato proposto un contratto con scadenza a giugno 2028. Le prossime settimane saranno decisive.