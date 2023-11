Milan, il danno rischia di diventare enorme: Cardinale trema

Periodo nero quello in casa rossonera, con la squadra martoriata dagli infortuni e ad un passo dall’eliminazione in Champions.

Sulla sponda rossonera del Naviglio il Milan non sta vivendo affatto un bel periodo. La squadra di Stefano Pioli è martoriata dagli infortuni, l’ultimo quello di Malick Thiaw contro il Borussia Dortmund nell’ultima partita di Champions League, persa dai rossoneri per 3 a 1. Quello del difensore centrale rossonero è il 26° infortunio che la squadra del Diavolo subisce da inizio anno e a questo punto della stagione potrebbe compromettere il cammino del Milan sia in Campionato sia in Champions. La rosa del tecnico Pioli è ormai decimata, con molti giocatori che rientreranno nel 2024.

Per la partita contro il Borussia, l’allenatore rossonero non ha potuto convocare il giovane Camarda, che qualche giorno prima aveva esordito in Campionato; non è da escludere una sua convocazione anche per la partita contro il Frosinone, visto che Pioli avrà probabilmente a disposizione solo Jovic in attacco. I numerosi infortuni in fase difensiva fanno pensare ad un altro possibile esordio, quello del classe 2005 Simic, arruolato nella Primavera di Abate. Sicuramente Pioli si dovrà inventare qualcosa, per non incorrere al tracollo totale.

Qualificazione Champions League, i rischi per i rossoneri

La sconfitta per 3 a 1 a San Siro contro il Borussia Dortmund ha compromesso non di poco la qualificazione agli ottavi di Champions dei rossoneri. Per ottenere il passaggio del turno, il Milan deve obbligatoriamente vincere contro il Newcastle, salvo poi sperare in una sconfitta del Paris Saint Germain. Qualora la squadra parigina e il Milan vincessero, la squadra rossonera proseguirebbe il suo cammino europeo in Europa League.

La mancata qualificazione agli ottavi però non farebbe sorridere le casse dei rossoneri: nella passata stagione, infatti, quando il Milan è arrivato fino alla semifinale, persa poi contro i cugini nerazzurri, la squadra ha incassato ben 114 milioni di euro.

Ad oggi, invece, i rossoneri hanno incassato solo 20,3 milioni di euro, di cui 4,66 per la vittoria sul PSG e i pareggi contro le altre due del girone. Con una vittoria sul Newcastle, i rossoneri potrebbero arrivare a 23,1 milioni di incasso; qualora la vittoria non risultasse influente ai fini del passaggio del turno, il Milan continuerebbe ad incassare “piccole somme” dal percorso in Europa.

Se il cammino dei rossoneri si dovesse interrompere, invece, l’ammontare totale sarebbe minore rispetto alla passata stagione di circa 90 milioni di euro. Una cifra importante, che andrebbe a diminuire anche la disponibilità economica ai fini del calciomercato.