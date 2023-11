Milan, non solo Jovic: Pioli prepara un’altra novità tra i titolari

Contro la Fiorentina. il Milan ha tutte le intenzioni di tornare alla vittoria in campionato che è sfuggita nelle ultime quattro gare.

Dopo un periodo molto complicato soprattutto per quanto concerne le partite di Serie A, il Milan è pronto a tornare ora che si è conclusa la sosta per le gare delle Nazionali. Domani sera a San Siro alle ore 20:45 i rossoneri ospiteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano, una squadra in forma e che rappresenterà certamente un avversario temibile per il Diavolo.

La formazione viola ha infatti solamente tre punti in meno del Milan (20 per i toscani contro i 23 dei rossoneri) e farà certamente di tutto per agganciarlo in classifica protraendo così il periodo di crisi della formazione di Stefano Pioli. Il tecnico ex Lazio e Bologna dovrà invece riuscire a scacciare la crisi di risultati che si sta verificando nelle ultime quattro partite di campionato quando sono arrivati solamente due pareggi e due sconfitte.

Pioli pensa a Tommaso Pobega per la partita contro la Fiorentina

Per il match di domani contro la Fiorentina però Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti. La rosa rossonera tra infortuni e squalifiche non si può dire che stia vivendo un periodo fortunato, contro i viola mancheranno ad esempio delle pedine fondamentali come Rafael Leao e Pierre Kalulu per problemi fisici oltre ad Olivier Giroud che dovrà saltare due gare per squalifica.

Secondo quanto raccolto dai colleghi della redazione di Sky Sport la probabile formazione del Milan per la sfida di domani contro la Fiorentina sarebbe quindi la seguente.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Pioli.

Pioli dovrà fare a meno di molti elementi preziosi e visto anche il fitto calendario che attende nelle prossime settimane il Diavolo, le scelte vanno prese con sagacia. Per tale motivo potrebbe rivedersi in campo dal primo minuto Tommaso Pobega, il mediano ex Torino e Spezia dovrebbe rivedere il campo dal primo minuto giocando assieme a Yubus Musah e Tijjani Reijnders a centrocampo.

I tifosi rossoneri sono spesso stati divisi sul giudizio di Pobega che per alcuni potrebbe fare di più mentre per altri rappresenta una valida alternativa che può essere molto utile in questi momenti in cui le rotazioni sono ridotte e ci sono molte partite importanti all’orizzonte. Martedì sera ci sarà lo scontro con il Borussia Dortmund che sarà decisivo per le sorti del girone di Champions League.