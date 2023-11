“Passeggiata con il PSG?”, Terzic esce allo scoperto in conferenza

UVittoria contro il Milan in tasca e primo posto a dieci punti: questo il cammino europeo del Borussia Dortmund sino ad ora. Manca l’ultimo atto contro il PSG, per cui si è espresso così Terzic.

Una partita da incorniciare per il Borussia Dortmund. Ne è consapevole il suo tecnico Edin Terzic, che ha commentato a caldo la prestazione dei suoi ragazzi nella notte di San Siro.

Una partita difficile in uno dei teatri principali del calcio europeo. Ma soprattutto contro una squadra, il Milan, che avrebbe fatto di tutto pur di portare a casa i tre punti. Ma il tabellino finale non ha voluto dare ragioni alla squadra di Stefano Pioli.

Manca, ora, l’ultima partita del Girone F di Champions League. Le quattro squadre sono attese fra il 12 e il 13 Dicembre. I giorni della resa dei conti.

Le parole di Terzic al termine di Milan-BVB

Una qualificazione ottenuta con le unghie e con i denti da parte del Borussia Dortmund, che nel giorno del sorteggio era stato già dato per spacciato in un “girone della morte”, come ricordato dallo stesso Terzic.

Ma si sa: il pallone da calcio è tondo, e tutto può succedere sino al triplice fischio. Così come tutto potrà succedere nella partita conclusiva della fase a gironi, quella contro il Paris Saint-Germain e che era costata ai tedeschi una sonora sconfitta.

I presupposti per la gara di ritorno restano comunque gli stessi: vincere. I Gialloneri, infatti, non si metteranno di certo da parte:

Noi non vogliamo fare nessun distinguo tra le varie partite: giocheremo per vincere, non vogliamo regalare nulla a PSG, Newcastle e Milan. Verranno 80mila allo stadio e possiamo passare come primi: quindi daremo tutto. Io sono motivatissimo sempre.

Questa la mentalità, sino ad ora vincente, dei ragazzi di Terzic. E a cui sicuramente strizzeranno gli occhi anche i giocatori a disposizione di Stefano Pioli, pronti alla partita della vita contro gli inglesi del Newcastle.