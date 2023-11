Pioli si sente a rischio esonero? Risponde l’allenatore in conferenza stampa

Il Milan è in crisi e Pioli già da tempo è salito sul banco degli imputati. Alla domanda su un possibile cambio, il tecnico ha risposto così

Il Milan si appresta a riprendere il proprio cammino, in campionato ma anche in Champions League, con la speranza di fare meglio e la consapevolezza di dover cambiare marcia per ambire ai traguardi più importanti. I rossoneri hanno vissuto prima della sosta un periodo molto complicato, culminato con il brutto pareggio (che per poco non si tramutava in sconfitta) subito in rimonta contro il Lecce.

Ora è il momento di ripartire, ma il primo impegno non è certamente dei più semplici: a San Siro arriva la temibilissima Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I viola giocano bene ed impongono quasi sempre un ritmo altissimo al match. Caratteristiche che il Milan visto in quest’ultimo periodo, senz’altro un po’ in affanno, potrebbe pagare dazio. In più c’è da sottolineare che Pioli deve fronteggiare quella che è una vera e propria emergenza per quanto riguarda il reparto offensivo. Leao, Giroud e Okafor saranno indisponibili, chi per problemi fisici e chi per squalifica. Per questo motivo Pioli potrebbe lanciare addirittura il giovane Francesco Camarda, attaccante classe 2008 della Primavera che da anni fa parlare di sé per via di un killer instinct notevolissimo e medie gol spaventose.

Nel frattempo proprio Pioli, interrogato in conferenza stampa, ha risposto a chi gli chiedeva di un possibile esonero.

Pioli, possibile esonero? Le parole del tecnico in conferenza stampa

Stefano Pioli sta vivendo quello che forse è da considerarsi come il periodo più complicato da quando allena il Milan. Il tecnico emiliano non è proprio ben visto da una bella fetta di tifosi rossoneri, i quali lo considerano il principale colpevole della situazione che sta vivendo il Diavolo nelle ultime settimane. Per questo le voci di un esonero si sono fatte più insistenti, anche se mai nemmeno minimamente confermate da alcun dirigente rossonero.

Nella conferenza stampa andata in scena poco fa, prima del match di domani contro la Fiorentina, Pioli ha risposto così a chi gli chiedeva del suo futuro al Milan: “Io penso a lavorare e restare concentrato su quello che stiamo facendo. Lavoriamo per migliorare ogni giorno, di certo non per cercare un colpevole“.

Poi la chiosa: “So bene qual è il mio ruolo e cosa comporta: tanti onori ma anche tante critiche. Vado però avanti con le mie idee, il mio club e la mia squadra“.