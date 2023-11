“Umiliante”: Milan, il caso non accenna a placarsi

Continuano le polemiche attorno alla vicenda con protagonista i Rossoneri. Le ultime dichiarazioni sono molto pesanti

Da quando Gerry Cardinale è diventato il nuovo presidente del Milan, gli obiettivi annunciati sono sempre stati due: far vincere al club quanti più trofei possibili, ma anche regalare alla squadra e a tutti i tifosi rossoneri un nuovo stadio. Il progetto a lungo termine dell’imprenditore americano è senza dubbio molto ambizioso, ma al tempo stesso dover fare tutto questo in Italia aggiunge numerosi ostacoli.

L’obiettivo stadio è una vera e propria priorità per la società: costruire un nuovo impianto garantirebbe infatti delle entrate decisamente più alte e permetterebbe quindi al club di alzare notevolmente l’asticella. Giocare in un pezzo della storia del calcio come San Siro è chiaramente un grande motivo di orgoglio per ogni giocatore, ma bisogna anche tagliare il cordone ombelicale per poter garantire al Diavolo risultati più appaganti, in primis dal punto di vista economico e conseguenzialmente anche da quello sportivo.

Come detto però fare tutto questo in Italia è decisamente un’Odissea e la costruzione del nuovo stadio si sta rivelando complicatissimo. Il comune di Milano sembra quasi remare contro e tutto questo rappresenta un grosso problema, che sta rallentando di molto l’inizio dei lavori. Nelle ultime ore si è espresso sul caso anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia che non ha usato mezzi termini per definire questo increscioso caso.

Ravezzani sulla vicenda Stadio: “Atteggiamento sconfortante”

Il direttore di TeleLombardia ha pubblicato un post sul suo profilo X e si è trattato di un vero e proprio attacco al consiglio comunale di Milano, colpevole di non stare minimamente aiutando il club rossonero e anzi di rappresentare addirittura un ostacolo:

L’atteggiamento del consiglio comunale milanese relativo alla vicenda stadio è davvero sconfortante per chi crede che la politica sia anche capacità di saper progettare il futuro. Tutto questo è umiliante per chi ha votato una maggioranza convinto che volesse il bene della città, non solo difendere antiche consorterie.

Le parole di Ravezzani sottolineano infatti come un nuovo impianto non sarebbe un qualcosa di positivo solo per il Milan, ma permetterebbe all’intera città di Milano di fare un grande passo avanti e questo dovrebbe (almeno sulla carta) essere il vero obiettivo del consiglio comunale, che invece sembra voler rimanere ancorato al passato, non permettendo però alla città di svilupparsi e migliorare denitivamente.