Addio Milan: c’è l’offerta ufficiale della Juve

Nuvole grigie si abbattono sul cielo di Milanello, presagio di una beffa di mercato che vede ancora una volta la Juventus in vantaggio sul Milan per un colpo a zero

Un vantaggio non solo in classifica, ma anche in fase di mercato per la Juventus che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronta a sorpassare il Milan pur di accaparrarsi un nuovo attaccante.

È innegabile che entrambe le squadre abbiano un gran bisogno di nuove forze nel reparto: i Rossoneri, pur avendo portato molte forte nuove dopo il mercato estivo, non sta ottenendo i risultati sperati. Jovic e Luka Romero non hanno reso giustizia all’investimento fatto, Giroud potrà vestire la maglia rossonera per ancora un altro anno (e forse basta più) e Leao continua ad essere vittima di parecchi stop fisici.

Cosa dire, poi, dei Bianconeri. Anche loro quest’anno stanno incontrando non poche difficoltà sul fronte attacco, con Kean in bilico fra sfortune e stop fisici, Vlahovic vittima della sua stessa ombra viola, Yildiz e Iling Jr lasciati ancora da parte.

Un duello di calciomercato fra le due big italiane, dunque, non è di certo uno scenario impossibile. Anzi: un nome su cui duellare è già uscito fuori. E i tifosi rossoneri già stridono i denti, nella paura di vedere sfumata una buona occasione.

Juve-Milan: il nome dell’affare di mercato

C’è un nome che da tempo gravita attorno l’orbita rossonera. Ed è quello di Felipe Anderson, attaccante classe 1993 in forza alla Lazio sin dal 2021. Secondo quanto riportato da Repubblica Roma, infatti, l’ala biancoceleste è ancora indecisa sul suo futuro, e un ipotetico rinnovo con la sua squadra resta aperto.

L’attaccante brasiliano ha un contratto in scadenza proprio nel giugno 2024, motivo per cui la dirigenza del Milan lo aveva messo nel proprio mirino. L’obiettivo, infatti, era quello di affrontare una sessione di mercato soddisfacente, ma puntando al risparmio. E quale modo migliore, se non mettendo le mani su un parametro zero?

Ma la dirigenza della Juve non ha avuto un’idea diversa, vista la linea economica adottata già nel corso di questa stagione. Motivo per cui, negli ultimi giorni, la società torinese ha presentato sul piatto della squadra biancoceleste un’offerta ufficiale: un quadriennale da 4 milioni di euro netti, bonus inclusi.

Una cifra niente male per il patron della Lazio, Claudio Lotito, che potrebbe così vagliare l’offerta per la prossima sessione estiva. E il Milan pensa a come muoversi, con la speranza di riuscire a mettere a punto una proposta migliore, confezionando la beffa ai ‘cugini’ bianconeri.