Firma con il Napoli, delusione enorme per il Milan: avete saputo?

Il Milan guarda al mercato di gennaio con l’assoluta certezza di dover intervenire in diverse zone del campo, sopratutto in difesa. Ma in ogni caso, il club rossonero siete d’occhio tutto le possibili occasioni che possono presentarsi da qui in avanti.

Diverse sono le settimane in cui si è iniziato a parlare di calciomercato per il Milan, che la volontà di rinforzarsi e di lasciarsi alle spalle ogni buco di organico per tornare nuovamente competitivo ad altissimi livelli. Le numerose falle hanno evidenziato il loro di una rosa che è parsa con qualche punto di fragilità. I tifosi, d’altronde, hanno ancora negli occhi la sessione di mercato dello scorsa estate: un’insieme di operazioni che fanno della squadra rossonera uno dei club club fortemente attivi in sede di mercato. A

Insomma, le basi sono poste ma è chiaro che molto c’è ancora da poter migliorare. Per questo, il club rossonero non chiude all’ipotesi di qualche affare importante già nei prossimi mesi. Necessità che, evidentemente, è condivisa anche da altri top club: è il caso, per esempio, del Napoli, che è pronto ad accaparrarsi un giocatore seguito da tempo dai partenopei. Il suo nome è Lazar Samardzic, calciatore che sembra separato in casa in quel di Udine e che potrebbe muoversi in vista per l’appunto di gennaio.

Il Napoli vicino a Samardzic: beffa in vista per il Milan

Manca ormai poco all’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato e le prime voci sul Milan cominciano già a moltiplicarsi.

Tanti i nomi segnalati in orbita rossonera, ma diversi potrebbero essere i colpi di scena. Come il caso, eventualmente, di Lazar Samardzic: il centrocampista dell’Udinese, da tempo seguito con attenzione dallo scouting del Napoli, sarebbe molto vicino alla squadra Campione d’Italia in carica, dopo che in estate è stato veramente a pochi millimetri dal vestire la maglia dell’Inter.

In questi mesi, Samardzic è stato un nome ricorrente dalle parti di Milanello, anche se il Diavolo non ha deciso mai di procedere in maniera concreta per cercare di assicurarsi un calciatore dagli ottimi margini di crescita. Mossa che il Napoli è sempre più in procinto di attuare dopo che Eljif Elmas è ormai a un passo dal salutare la maglia degli azzurri per accasarsi al Lipsia. Affare in uscita che porterebbe nelle casse dei partenopei la cifra quasi esatta (25 milioni di euro, ndr) da rigirare all’Udinese, considerando quella che è la valutazione del cartellino avanzata dai bianconeri.