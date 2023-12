Ibra-Pioli, Caressa fa scoppiare il caso: “Umiliante”

Fabio Caressa ha commentato la situazione legata a Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole sono molto dure

Il fine anno del Milan ha portato in casa rossonera tre punti. Il Diavolo, pur non giocando una gara molto esaltante, è riuscito a battere il Sassuolo per 1-0, consolidando ulteriormente il piazzamento Champions. Il successo a San Siro non cancella di certo il periodo tutt’altro che positivo e anche in questa vittoria non può che essere salvato unicamente il risultato, vista la prestazione sottotono della squadra e di molti giocatori da cui si aspetta una reazione.

Nonostante quindi il successo contro i neroverdi di Dionisi, non accennano di certo a diminuire le critiche nei confronti di Stefano Pioli che continua ad essere visto non all’altezza e ormai al termine della sua avventura in rossonero. Molti tifosi chiedono infatti una drastica scelta da parte della società che dovrebbe a detta loro separarsi dal tecnico ex Inter.

Dopo il match contro il Sassuolo, Fabio Caressa ha voluto soffermarsi sulla situazione che si è venuta a creare dopo il ritorno in rossonero (stavolta in giacca e cravatta) di Zlatan Ibrahimovic. Il giornalista non ha infatti ha apprezzato ciò che è accaduto durante la conferenza stampa organizzata prima della gara contro i neroverdi.

Caressa sicuro: “Pioli lo stanno trattando senza rispetto”

Il giornalista sportivo, intervenuto in diretta su Sky Sport durante il programma “Sky Calcio Club“, ha preso in maniera abbastanza sorprendente le difese di Stefano Pioli e ha voluto criticare una domanda fatta durante la conferenza stampa, quando a Pioli è stato chiesto se avesse sentito o meno Ibrahimovic, al momento in vacanza a Miami:

Pioli secondo me lo stanno trattando senza rispetto. Intorno a Pioli sento poco rispetto. Ieri mi sono molto arrabbiato quando ho sentito una domanda, puoi mai chiedere ad un allenatore se si è sentito con un dirigente che sta a fa Natale a Miami con Massimo Boldi?

Ibra? Io personalmente non la metto su internet la rovesciata a Miami se sono appena arrivato come dirigente importante in una società. Ma magari neanche ci vado a Miami perché c’è la squadra che gioca il 30.

Caressa ha quindi voluto sottolineare il trattamento che sta ricevendo Pioli nell’ultimo periodo, soprattutto in merito al ritorno di Ibrahimovic. Il giornalista ha poi anche criticato la scelta dello svedese di volare a Miami in questo momento tutt’altro che semplice per la squadra di cui ora è dirigente.