Ibra torna a Milanello: al via la sua vita da dirigente

Primo giorno a Milanello per Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante ha raggiunto il quartier generale rossonero.

Zlatan Ibrahimovic ha preso ufficialmente servizio a Milanello nel suo nuovo ruolo all’interno della società rossonera come Senior Advisor e Partner Operativo. Nonostante un breve contrattempo legato ad un’influenza che lo ha tenuto fermo nei giorni precedenti, l’ex attaccante svedese stamani è giunto nel quartier generale del club rossonero per iniziare il suo primo giorno di lavoro in questa inedita veste da dirigente.

Inizia una nuova era per Ibrahimovic

Dopo essere stato annunciato come parte integrante della struttura dirigenziale del Milan lo scorso 11 dicembre, Zlatan Ibrahimovic non era riuscito fin da subito a integrarsi a pieno con la squadra a causa di un lieve ma fastidioso malessere influenzale che lo aveva costretto a tenersi a distanza dall’ambiente rossonero.

Tuttavia, la determinazione e l’entusiasmo di Ibrahimovic sono rimasti inalterati, e il campione svedese questa mattina è finalmente giunto a Milanello per iniziare a ricoprire il suo ruolo di consulente senior e figura chiave all’interno della proprietà della società rossonera.

Il contributo di Ibrahimovic al Milan non si limiterà solamente sul fattore campo, ma sarà esteso all’ambito strategico e decisionale del club rossonero. La sua presenza sarà un valore aggiunto per la società, sia dentro che fuori dalle questioni di campo.

La presenza di Ibrahimovic a Milanello segna un momento significativo per il club, ponendo le basi per una collaborazione che mira ad innalzare ulteriormente la posizione della compagine lombarda nel panorama nazionale e internazionale.

L’arrivo del dirigente svedese a Milanello ha suscitato grande attesa e interesse, e i tifosi rossoneri non vedono l’ora di vedere il contributo e l’impatto che questa nuova figura avrà sul futuro del loro amato club. Il Milan guarda il futuro con ottimismo e determinazione, sapendo di poter contare sull’apporto prezioso di Zlatan Ibrahimovic.