Milan, che batosta: si deve operare

Arriva un’altra pesante tegola per il Milan di mister Stefano Pioli. Il tecnico perde una pedina importante a centrocampo.

Non c’è pace per il Milan di mister Stefano Pioli sul fronte degli infortuni. Questa continua ad essere una forte costante, andando ad inficiare in modo negativo sulla stagione del club rossonero. L’ultima tegola è arrivata attraverso un nuovo aggiornamento sulle condizioni di Tommaso Pobega, che ha spiazzato società e tifosi per l’entità dell’infortunio.

Si ferma anche Pobega

In occasione dell’ultima sfida di campionato contro il Monza, il centrocampista del Milan è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nel primo tempo, facendo spazio al giovane Simic. Tommaso Pobega, dopo le diverse analisi di rito, ha riportato una lesione del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra.

Visto quanto emerso dai recenti esami, il centrocampista Tommaso Pobega ricorrerà a un intervento chirurgico. Questo crea incertezza e allo stesso tempo grande apprensione per i tempi di recupero del calciatore rossonero.