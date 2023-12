Milan, ribaltone sul mercato: ecco il difensore per Pioli

Per il Milan uno degli obiettivi più importanti nel mercato di gennaio sarà quello di riuscire a trovare un nuovo difensore.

Nelle ultime settimane in casa Milan è aumentata notevolmente l’emergenza nel reparto difensivo dovuta alla serie di infortuni che si è abbattuta sulla formazione rossonera. Nelle ultime partite il tecnico rossonero Stefano Pioli si è infatti dovuto reinventare Theo Hernandez al centro della difesa rinunciando così a tutte le sue doti offensive di spinta e cross.

Il Milan mette gli occhi sul difensore francese Clement Lenglet

Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo, da sempre vicino agli ambienti di casa Barcellona, Gabriel Sans, il Milan ha inserito nella sua lista obiettivi Clement Lenglet. Il difensore francese gioca in Premier League con l’Aston Villa ma il suo cartellino è di proprietà del Barcellona.

Con la formazione inglese però non sta trovando grande spazio e per questa ragione a gennaio può di nuovo cambiare aria. Su di lui ha messo gli occhi il Diavolo che ha enorme necessità di ottenere rinforzi nel reparto arretrato al più presto. Ora la dirigenza rossonera dovrà incontrare quella del Barcellona per tentare di raggiungere un’intesa.