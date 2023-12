Nuova grande delusione per il Milan: il rossonero fa disperare tutti

Il momento in casa Milan non è affatto dei migliori: Stefano Pioli è al momento confermato, seppur appeso veramente a un filo. Intanto, notizia non positive arrivano da un calciatore di proprietà del Milan: ecco di chi si tratta.

Il Milan è ormai in un vortice di difficoltà che continuano a inquietare la dirigenza e i tifosi ormai da settimane. Sembra essere lontana quella squadra capace, due stagioni fa, di portare a casa il Tricolore e ciò è fortemente appesantito dall’ormai ‘regolare’ e tremenda emergenza infortuni che da inizio stagione ha colpito Milanello. Il principale indiziato continua a essere Stefano Pioli: molte voci sul suo conto si sono scatenate nei giorni scorsi, anche se al momento la società rossonera ha deciso di non prendere decisioni affrettate. Che ciò sia dovuto a una mancanza di alternative valide o a una speranza di invertire quanto prima la rotta senza attuare grandi rivoluzioni prima della prossima estate, non scalfisce affatto l’umore dei tifosi, che sono a dir poco delusi da una squadra che era partite con ben altre ambizioni.

Leitmotiv che sembra accompagnare l’inizio carriera di un calciatore su cui il Milan ha puntato molto per il futuro: si tratta Marko Lazetic, giovane attaccante ceduto in prestito al Fortuna Sittard. Fortuna di nome ma non di fatto, a quanto pare.

Lazetic delude con il Fortuna Sittard: cosa farà ora il Milan?

Era arrivato al Milan con l’aura del grande talento, su cui i rossoneri hanno deciso di puntare per il proprio futuro. Il suo nome è Marko Lazetic, calciatore che nel 2022 è arrivato dalla Stella Rossa di Belgrado. Classe 2004, l’attaccante però non ha mai avuto modo di imporsi in prima squadra, sicuramente per la sua giovane età, e che non ha trovato fortune nemmeno nelle squadre in cui è stato ceduto in prestito, fino a oggi.

L’anno scorso, il giocatore è stato ceduto a titolo temporaneo all’Altach, squadra del campionato austriaco, ma l’esperienza è stata tutt’altro che memorabile. Per questa stagione, invece, il Diavolo ha optato per una nuova cessione in prestito, ma questa volta al Fortuna Sittard, in Olanda.