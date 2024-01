Addio Krunic, nuovo club sul bosniaco: contatti in corso

Il Milan è a caccia di rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. C’è però anche qualche giocatore in uscita come Krunic, per la quale si registra l’interessamento in queste ore di un nuovo club.

Nella passata stagione Rade Krunic aveva trovato abbastanza spazio, dando in qualche match anche ottime sensazioni. In questa stagione, Stefano Pioli ha deciso di fare a meno del bosniaco, complici anche i tanti acquisti importanti effettuati nel reparto di centrocampo. I rapporti si sono ormai logorati e il club ha deciso.

Sin dall’estate Krunic è in uscita dal Milan, e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’addio definitivo. Oltre al Fenerbahce, si registra l’interesse di un nuovo club.

Un nuovo club si inserisce per Krunic: duello col Fenerbahce

Già in estate Rade Krunic era stato ad un passo dall’addio al Milan, ma la mancanza della giusta offerta ha spinto i rossoneri a tenere in rosa il bosniaco. In questa finestra invernale i rossoneri sperano di disfarsi del centrocampista bosniaco, sperando che un club sia disposto ad accontentare le richieste fatte dai dirigenti del Milan. Già in estate era forte l’interesse del Fenerbahce su Krunic, con i turchi ritornati all’assalto già in questo inizio di mercato.

Ad oggi però non è stata presentata al Milan l’offerta giusta – ossia circa 5-6 milioni – e dunque i turchi devono alzare per forza di cose la loro proposta. Inoltre, il club turco deve iniziare a guardarsi alle spalle, visto che le pretendenti per Krunic iniziano ad aumentare. Come riporta Calciomercato.com in queste ore si registra l’interessamento dello Spartak Mosca per Krunic, con i russi pronti a presentare la loro offerta. All’orizzonte invece c’è qualche club dell’Arabia Saudita, che magari più avanti potrebbe palesarsi qualora nessuno dei due club abbia affondato il colpo per il centrocampista bosniaco.

Il Direttore Sportivo del Milan, Geoffrey Moncada ha già annunciato che il giocatore non partirà qualora non siano accontentate le richieste dei rossoneri. Dunque tutte le squadre interessate a Krunic sono avvisate, bisogna presentare almeno un offerta da 5 milioni al Milan per sedersi al tavolo della trattativa. L’Interesse dello Spartak Mosca potrebbe intimorire il Fenerbahce, che già in queste ore potrebbe aumentare la sua attuale offerta di circa 4 milioni verso le richieste del Milan.

C’è da dire che la battaglia tra i due club è pienamente aperta al momento, e dunque ci sono buone chance per entrambi di concludere l’affare. Decisiva potrebbe essere la volontà di Krunic, che sceglierà la destinazione più gradita per proseguire la sua carriera altrove.