Assalto del top club: la notizia di mercato fa tremare il Milan

Il mercato è appena iniziato e le indiscrezioni si moltiplicano giorno dopo giorno: una di esse vede accostato uno dei giocatori più importanti del Milan alla compagine bavarese.

Il Milan guarda al mercato di gennaio, partito ufficialmente allo scoccare della mezzanotte del 2 gennaio, con la speranza di rinforzarsi e porre rimedio a tutte le contingenze a cui Stefano Pioli e i suoi hanno dovuto far fronte. Il rendimento delle scorse settimane è stato tutt’altro che esaltante, tanto da mettere in discussione addirittura la panchina di Pioli che, dopo gli ultimi risultati positivi, è tornata a essere leggermente più stabile. In attesa di capire quale sarà la decisione del Milan per quanto concerne la prossima estate in merito al destino della guida tecnica, c’è comunque una stagione da portare a casa con il massimo possibile dei risultati. In ballo, infatti, c’è il dovere di difendere uno dei posti validi per la prossima UEFA Champions League e la possibilità di giocarsi la UEFA Europa League, obiettivo ormai dichiarato dei rossoneri.

Ma, al di là di quelle che sono i rumors in entrata, il Milan deve avere gli occhi ben aperti anche per quanto riguarda quello in uscita: dalla Germania, nella fattispecie, c’è una notizia che ha gettato fin da subito nel panico i tifosi rossoneri.

Tomori accostato al Bayern: cosa trapela dalla Germania

Fikayo Tomori è senza dubbio uno dei giocatori su cui il Milan vuole porre le basi per una squadra che tende a essere fortemente competitiva nell’immediato ma anche in futuro. Ma dalla Germania fanno sapere di un interesse concreto da parte di un top club come il Bayern Monaco.

A rivelarlo è Sky Sport, secondo cui uno dei nomi tenuti d’cchio dai bavaresi è proprio il centrale di proprietà del rossoneri. Lo scenario resta in ogni caso improbabile, alla luce anche di quello che è l’infortunio rimediato dal difensore che non ha fatto altro che aggravare l’emergenza in difesa. Situazione che, tra l’altro, ha costretto il Milan a ripiegare sul ritorno in rossonero di Gabbia.

Il Bayern Monaco, secondo la medesima fonte, comunque monitora attentamente la situazione e non sarebbe nemmeno da escludere un ulteriore tentativo nel corso delle prossime settimane di mercato invernale. La situazione, però, resta pur sempre complicata, in quanto il difensore è comunque un giocatore fin troppo fondamentale e servirebbe davvero una pazzia per convincere i rossoneri a cedere Tomori.