Caso Maignan, Udine ha detto ‘no’: la decisione spiazza tutti

L’episodio di Udine ai danni di Mike Maignan continua a far parlare di sé. La vicenda si evolve anche al di fuori del terreno di gioco.

Non è trascorso molto tempo da Udinese-Milan. Una gara apparentemente normale di Serie A si è trasformata nel match della vergogna. Il motivo sono stati gli ignobili insulti razzisti dei tifosi bianconeri ai danni del portiere del Milan Mike Maignan. L’arbitro si è visto costretto ad interrompere il match a causa dei vergognosi insulti nei confronti di Maignan, che ha abbandonato il terreno di gioco assieme ai compagni di squadra e a Mister Pioli.

Il triste episodio continua però ancora a far parlare di sé. Dopo l’accaduto, la società dell’Udinese si era prontamente mossa per individuare i tifosi colpevoli. Il sistema di videosorveglianza del Bluenergy Stadium ha reso possibile l’individuazione di ben cinque tifosi. Uno di questi, immediatamente riconosciuto, ha ricevuto il Daspo.

Pur avendo fatto il possibile, lavorando con le autorità competenti, anche l’Udinese ha dovuto pagare per il gesto di alcuni suoi tifosi. Infatti, il club ha ricevuto la sanzione di un match a porte chiuse. La società friulana ha presentato ricorso, sperando di poter avere la propria curva nel match contro il Monza. Ma ad Udine si parla ancora del 20 gennaio, si parla ancora di razzismo e di Maignan. La situazione infatti si è spostata anche sul piano politico.

Cori razzisti a Maignan: la decisione del Comune di Udine

In seguito al vergognoso episodio di Udinese-Milan del 20 gennaio scorso, il sindaco di Udine aveva avanzato la proposta di concedere la cittadinanza onoraria al portiere del Milan. Un gesto, quello del comune friulano, per cercare di prendere le distanze dall’accaduto e per mostrare vicinanza al giocatore.

Ma la proposta del sindaco di Udine non ha incontrato il favore di tutti. E’ notizia di oggi, infatti, che la proposta è stata bocciata dal Consiglio Comunale di Udine. Nonostante la maggioranza fosse favorevole, occorrevano i tre quarti dei voti, che non sono stati raggiunti perché la maggioranza di centrodestra ha bocciato la proposta dando voto contrario.

Il centrodestra non accoglie la proposta del sindaco De Toni. Il voto della minoranza era fondamentale per far passare la proposta nel segno dell’antirazzismo e contro ogni discriminazione. Le motivazioni del rifiuto restano sconosciute. Ciò che è certo è che Mike Maignan non riceverà la cittadinanza onoraria di Udine.