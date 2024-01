Dalla Roma al Milan, proposta in diretta: è la soluzione giusta

Il Milan cerca un rinforzo, la proposta arriva in diretta e potrebbe essere la soluzione perfetta per la rosa di Stefano Pioli.

Gennaio è sicuramente un mese importante e ricco di avvenimenti vista la finestra di mercato invernale ma anche la fine della prima parte dei vari campionati. Per il Milan l’inizio di questa stagione non è stato dei migliori, è mancata una certa continuità nei risultati, complicata indubbiamente dai tanti, forse troppi, infortuni a cui la rosa rossonera è stata sottoposta.

Proprio per evitare di fare la stessa fatica di questi mesi, Furlani e Moncada si sono messi all’opera per assicurare a Pioli una copertura maggiore in panchina, cosa che è venuta a mancare fino ad ora. Fino ad ora il Milan ha riportato a casa Gabbia e ha acquistato preso un jolly come Terracciano, arrivato proprio ieri a Milano.

Ovviamente però il Milan non ha intenzione di fermarsi e lasciare libero campo alla concorrenza, soprattutto in difesa, reparto messo a dura prova dai vari infortunati. I rossoneri osservano e ovviamente non si limitano solo al mercato estero, ma nel caso potrebbero interessarsi anche a quello italiano. Tra i possibili nomi infatti, potrebbe esserci quello di un italianissimo: Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro della Roma è infatti in scadenza di contratto e come comunicato dal suo agente per lui non è in programma nessun rinnovo in giallorosso. Un nome di esperienza in una rosa molto giovane, il calciatore è valutato dalla società.

Spinazzola può essere una soluzione per il Milan: le parole in diretta dell’agente

Spinazzola ha giocato in top club tra cui anche la Juventus, poi però quel maledetto infortunio arrivato durante gli Europei non gli ha permesso di ritornare più quello di una volta.

Alla Roma, anche a causa delle poche volte in cui è stato chiamato in causa da Mou, sembra aver terminato il suo percorso quindi adesso è alla ricerca di una nuova avventura. I giallorossi vorrebbero provare ad incassare qualcosa per ora oltre al Milan si parla di Atalanta per quanto riguarda l’estero invece di Arabia Saudita.

In merito a Spinazzola è intervenuto a Calcio Totale, programma in onda su Rai Sport, l’agente Michele Fratini, di seguito le sue dichiarazioni: “Spinazzola è appetibile sia alla Juventus che al Milan. I rossoneri non hanno un sostituto di Theo Hernandez”. Effettivamente la posizione del vice Theo non è ancora stata definita, Terracciano potrebbe giocare in quella posizione ma è molto più probabile che Pioli lo faccia giocare a destra o come mezzala. Insomma l’acquisto del giallorosso potrebbe essere molto utile ma occhi alla Juventus che potrebbe pensare al suo ex giocatore da utilizzare in alternativa a Kostic, non al top in quest’ultimo periodo.