Milan, ora è un caso: “Fine della storia”

Delusione Milan, il verdetto è arrivato: la trattativa mette fine ad una lunga telenovela che stava tormentando i tifosi rossoneri fin dalla scorsa estate

Il mercato invernale ha finalmente il suo inizio e diverse squadre di Serie A ma anche di campionati esteri si apprestano a rinforzare la rosa per porre a rimedio ad una prima parte di stagione non esaltante o per dare continuità ad un lavoro già ben eseguito. Il Milan ha già svolto l’operazione con il Villarreal, che ha visto Matteo Gabbia fare ritorno dal prestito spagnolo, e lavorare su altri profili sul piano difensivo per correre ai ripari dopo la grave emergenza della retroguardia rossonera che ha messo in seria difficoltà Stefano Pioli.

Oltre ad operare sul mercato in entrata, dopo il grande budget già speso in estate da parte di Forlani e Moncada, la dirigenza ha deciso di voler salutare anche qualche calciatore, fuori dalle prime scelte del tecnico emiliano. Diversi i profili che, con la loro cessione, potrebbero far comodo alle casse milaniste e permettere un acquisto di buon livello pur di centrare gli obiettivi stagionali.

La squadra rossonera dopo la delusione Champions che non ha avuto lo stesso esito della grandiosa cavalcata dello scorso anno, non può più sbagliare e per questa ragione ha l’obbligo di svolgere questa seconda parte tenendo fede a ciò che è stato detto da Pioli dopo il mancato passaggio del turno europeo, post Newcastle: vincere l’Europa League.

Il calciatore saluta, fine della telenovela

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” i rossoneri sono pronti a chiudere qualche cessione importante pur di evitare che lo stipendio di uno dei propri tesserati, non al centro del progetto tecnico, possa gravare sulle spese del club. Tra questi è evidente la situazione di Rade Krunic.

Il bosniaco è pronto a lasciare il Milan dopo 4 stagioni e mezzo. Al centrocampista, infatti, è stato offerto un ricco ingaggio da una squadra turca: il Fenerbahce. Grazie anche all’aiuto di Edin Dzeko, ex Roma ed Inter, ma compagno di Nazionale del 33, la trattativa è arrivato ad un buon punto.

Una situazione ambigua che ha visto Krunic passare ad essere pedina inamovibile ad ultima scelta in poco tempo. Ad indirizzare le decisioni dell’allenatore è stato soprattutto il comportamento di Krunic, che durante il secondo tempo dell’ultima partita, contro il Sassuolo, non si è scaldato lamentando un problema fisico. Ora l’addio è già scritto.