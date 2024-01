Pioli a sorpresa: “Toglieteci dalla lotta scudetto”, poi sul futuro

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine della vittoria per 3-1 contro la Roma di José Mourinho nel 20° turno di Serie A.

Il Milan parte con il piede giusto nel girone di ritorno di Serie A riuscendo a vincere 3-1 contro la Roma nel big match del 20° turno. A segno per i rossoneri sono andati Yacine Adli, Olivier Giroud e Theo Hernandez che hanno reso inutile il rigore trasformato da Paredes per i giallorossi. Con questo successo il Diavolo riesce a prendere ancora più le distanze dalle inseguitrici e prova a mettere pressione alla Juventus seconda in classifica che giocherà martedì sera contro il Sassuolo e ora si trova soltanto quattro punti avanti.

Pioli sul mercato: “Il club sa che ci sono delle esigenze”

Al termine del match l’allenatore rossonero, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita e fornire le sue impressioni su quanto visto in campo nel corso di questo incontro. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico milanista: “Sul 2-1 si erano riaperti i giochi, bisogna chiuderla. Abbiamo avuto l’occasione di fare prima il terzo gol senza riuscirci, c’era anche un po’ di stanchezza però l’abbiamo gestita bene. Nel finale poi il terzo gol ci ha dato serenità “.

Sul centrocampo e gli esterni: “Credo che abbiano fatto il lavoro richiesto. Giocando però contro un sistema che dà tanta ampiezza a loro, noi lavoriamo molto con i terzini e Calabria ha fatto sempre dentro-fuori e ha lavorato tanto. Abbiamo provato ad aspettarli un po’ di più ogni tanto per non concedere troppa profondità ad El Shaarawy e Lukaku. Possiamo fare meglio la fase difensiva anche in occasione del rigore, sono quelle piccole cose che dobbiamo migliorare. Dal punto di vista tattico però abbiamo fatto bene”.

Sul mercato per la difesa: “Il club sa che ci sono delle esigenze e stanno lavorando, mancano due settimane e vedremo se ci saranno delle opportunità da raccogliere per riempire qualche buco causato dagli infortuni. Cardinale è stato piacevole vederlo nel prepartita, conferma che vogliono essere ambiziosi ma rispettando i bilanci. Cerchiamo quindi di ottenere risultati ma con spese intelligenti, ci ha fatto piacere la sua visita ma ora non so parlare di budget o investimenti”.

Sulle critiche e le incertezze riferite al suo Milan: “Non sono preoccupato o infastidito per le critiche. Le aspettative le abbiamo alzate noi con il nostro percorso da quattro anni a questa parte, è normale che ci si aspetti sempre il massimo e vincere tutte le partite passando il turno in Champions e nelle semifinali di Coppa Italia. Ci sta che arrivino le critiche, quello che conta è lavorare per trovare delle migliorie. La stagione è ancora lunga e ci sono ancora possibilità di lottare per il vertice”.

Sullo Scudetto? “No toglieteci, ci siamo dati un obiettivo in settimana. Abbiamo fatto un discreto girone d’andata ma vogliamo fare un ottimo girone di ritorno, non sarà però facile perché 39 punti non sono pochi. Dobbiamo pedalare e pensare alla prossima partita con l’Udinese che non sarà semplice perché ci ha spesso creato delle difficoltà”.

Sul distacco dalle prime: “Secondo me, visto quello che ci siamo detti in estate, potevamo avere dei punti in più. Paghiamo le quattro partite – Juventus, Napoli, Udinese e Lecce – in cui abbiamo raccolto solo due punti pur non giocando così male da raccogliere così poco. Stiamo cercando di pensare a quello che dobbiamo fare per il presente e il futuro con l’Europa League, senza pensare a cosa avremmo potuto fare prima”.