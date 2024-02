Adli: “Soffrire insieme ci vuole”, poi sul Rennes

Il Milan si conferma in grande forma. Basta Theo Hernandez per affondare il Napoli di Mazzarri. Dopo il match ha commentato quanto accaduto nel corso della gara.

Con le unghie, con i denti. Il Milan riesce a superare il Napoli e continua la striscia di risultati utili consecutivi. A “San Siro” decide una delle solite discese di Theo Hernandez. Il francese ricostruisce il tandem con Leao e infila Gollini al minuto 25. Il vantaggio del terzino è l’unico vero tentativo degno di nota della prima frazione.

Nella seconda parte di gara il match diventa più divertente, con occasioni da una parte e dall’altra. Gli ospiti tentano il tutto per tutto, ma i rossoneri non stanno con le mani in mano e sfiorano il raddoppio con Leao. Alla fine, però, il risultato non cambia.

Il Diavolo vede così il secondo posto. Il successo odierno porta gli uomini di Pioli a meno uno dalla Juventus, in attesa del “Monday Night” dei bianconeri contro l’Udinese.

Milan-Napoli, a caldo: le parole a Dazn

Nel post partita Adli ha espresso il proprio commento a caldo ai microfoni di Dazn:

“Sapevamo che il Napoli è una bella squadra. L’hanno dimostrato stasera. Hanno giocato molto bene. Abbiamo lavorato tanto. Volevamo avere questo clean sheet perchè nelle ultime avevamo subito due gol. Ci vuole soffrire insieme come stasera per tenere il risultato”.

Il centrocampista ha rivelato il tentativo di migliorare nella fase difensiva:

“Ci sto lavorando. Non penso di avere una fase difensiva top, ma cerco sempre di fare il meglio.”

A seguire Adli ha elogiato Loftus-Cheek:

“Ci sta dando tanto. È un giocatore forte, ci può far guadagnare tanto campo con la palla. Cerchiamo sempre di trovarlo, dà tanta grinta e corre tanto. A volte nel calcio non sei decisivo nella sua posizione ma lui lo è”.

Il numero 7 ha espresso la propria sensazione sull’auto-palo colpito da Simic nel finale:

“Ho visto Anguissa da solo ma non ho visto il palo, ho visto solo la palla che andava nel palo. Il calcio è anche soffrire, dobbiamo andare avanti così”.

A chiusura il francese ha anticipato il match di Europa League contro il Rennes: