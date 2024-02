“Al momento opportuno”, Pioli scaccia le voci prima di Frosinone-Milan

Il Milan affronterà fuori casa un Frosinone giovane a senza paure. Nel pre-partita ai microfoni di DAZN le parole di Pioli.

Alle ore 18:00 ci sarà lo start, al Benito Stirpe, di Frosinone Milan. Il Milan arriva a Frosinone dopo il pareggio rocambolesco contro il Bologna, tuttavia le ultime gare disputate dai rossoneri sono da considerarsi positive, almeno sotto il punto di vista dei punti. Il Frosinone di Di Francesco invece arriva non con un’ottima posizione in classifica, ma è una squadra che non ha nulla da perdere. Nel pre-partita, ai microfoni di DAZN, ecco le parole dell’allenatore rossonero.

Frosinone Milan, le parole del mister Pioli

Il Milan è chiamato a fare bene e Pioli dovrà scacciare via le voci che risuonano su Conte con il suo solito 11 iniziale.

Prima del match a parlare è Stefano Pioli che esprime le sue sensazioni in primis sul suo lavoro al Milan e su quello che sarà il suo futuro:

Voci sul futuro? Le vivo con grande concentrazione, ogni allenatore deve motivare al meglio i propri giocatori. Tra me e Zlatan c’è grande stima e rispetto, al momento opportuno decideremo, la stagione è ancora lunga.

Così Pioli con poche parole, ed eloquenti, esprime le sue sensazioni prima del Frosinone.