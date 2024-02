Bennacer dopo Frosinone Milan: “Per noi è necessario”

Il Milan torna alla vittoria. A Frosinone i rossoneri rimontano i ciociari e ottengono i tre punti dopo lo stop con il Bologna. Bennacer ha espresso il suo entusiasmo nel post.

Sembra un déjà-vu, ma è la realtà. Come ad Udine, il Milan va avanti, viene rimontato ma non molla e la ribalta nuovamente. I rossoneri passano per 3-2 al “Benito Stirpe” di Frosinone. Una vittoria che riporta a quella di due settimane fa in Friuli.

Il Diavolo mette la testa avanti dopo 17 minuti con Giroud, ma poco dopo Soulè firma il pari dagli undici metri. Dopo la ripresa i padroni di casa ribaltano tutto con Mazzitelli, ma Pioli butta in campo l’arsenale pesante. Il 2-2 porta la firma di Gabbia, mentre il sorpasso definitivo è di Luka Jovic, che al primo pallone toccato infila Turati e completa la rimonta.

Un successo che continua a dimostrare un problema da risolvere. La difesa va puntellata, ma l’affermazione in trasferta dà morale e fa sorridere Leao e compagni, attualmente a +12 sul quarto posto.

L’ennesima gara rocambolesca di questa stagione rossonera è stata commentata come di seguito da Bennacer, intervistato ai microfoni di DAZN:

“Abbiamo dimostrato un grande spirito. Non abbiamo mollato fino alla fine. La vittoria dà fiducia per il nostro percorso e obiettivo”.

Il centrocampista ha motivato la cena di squadra organizzata in settimana:

“Per essere uniti sul campo dobbiamo essere vicini anche fuori. Sappiamo bene che fare una cena e stare fuori insieme fa bene al gruppo. Noi l’abbiamo voluto perchè volevamo stare insieme”.

L’algerino è tornato da poco dalla Coppa d’Africa, vissuta non al massimo della condizione. Bennacer ha tuttavia tranquillizzato il popolo milanista:

“Sto bene, sono contento di essere qui con la squadra. Voglia aiutare come posso la squadra. Ho molta molta fame, spero di dare una mano alla squadra.”

