Calciomercato, Milan avvisato: “Arriverà il momento giusto”

Dopo la chiusura del calciomercato arrivano le parole dell’agente. Il Milan può puntare su di lui a partire dalla prossima stagione.

Il mercato di gennaio si è chiuso da qualche giorno ma molte società pensano già agli investimenti da fare in estate. Tra queste c’è sicuramente il Milan che vuole migliorare ancora di più la rosa e puntare al ventesimo scudetto della sua storia. Considerando che l’Inter sembra essere inarrestabile e il distacco di 8 punti dal primo posto, il club pensa già alla prossima stagione e a come piazzare i prossimi colpi di mercato.

Prima di prendere nuovi giocatori, però, il Milan deve risolvere la situazione Stefano Pioli. Il futuro dell’allenatore parmigiano sulla panchina rossonera resta in bilico. Molto dipenderà dal posizionamento in campionato, cercando di dare fastidio ad Inter e Juve fino alle ultime giornate, ma anche dal cammino in Europa. Il Milan, uscito ai gironi di Champions League, tra 10 giorni scenderà in campo contro il Rennes per provare ad arrivare fino in fondo, se non addirittura a vincere, in Europa League. Un trofeo che potrebbe ridare un senso alla stagione del Milan che, uscito fuori anche dalla Coppa Italia, potrebbe prepararsi per la stagione successiva con maggiore consapevolezza.

Qualcuno potrebbe andare via e qualcuno potrebbe arrivare a partire da luglio. La dirigenza rossonera pensa già alle nuove mosse e tanti sono i nomi già accostati al club. Tra questi c’è anche un centrocampista che sta facendo molto bene quest’anno in Serie A.

Ferguson tra gli obiettivi del Milan

Lewis Ferguson, attuale centrocampista del Bologna, è stato avvicinato al Milan negli scorsi mesi. Il calciatore piace molto al club rossonero e anche il suo agente, Bill McMurdo, ha parlato dell’interessamento di molte big ai microfoni di Sportitalia:

È un giocatore che, come ha spiegato lo stesso Thiago Motta, è capace di coprire in maniera egregia più posizioni in campo e questa è sicuramente una qualità importante per un ragazzo di 24 anni. A gennaio non si è fatto avanti nessun club per lui, per la chiara intenzione del Bologna di ritenerlo incedibile, ma siamo consapevoli che ci sono grandi club che lo seguono. Quando arriverà il momento giusto lo coglieremo sia noi che il club.

Ferguson è entrato nel mirino di tante squadre: su di lui non solo il Milan ma anche la Juventus. Il centrocampista scozzese, insieme ai suoi compagni di squadra, sta disputando una meravigliosa stagione con il Bologna e finora ha segnato 5 reti e fornito 4 assist in 22 giornate di campionato.