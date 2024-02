“Cambieremo qualcosa”, annuncio di Stephan: succederà contro il Milan

Alle porte del match di Europa League tra Milan e Rennes, Julen Stephan ha parlato della gara in conferenza stampa.

Torna la settimana europea e torna quindi in campo anche il Milan che dopo il terzo posto nel girone di Champions League, è pronto a dare la caccia all’Europa League. Giovedì i Rossoneri sfideranno a San Siro i francesi del Rennes nell’andata dei playoff, con il ritorno in programma giovedì prossimo. Intanto Julen Stephan, allenatore del club francese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Stephan in vista del Milan: “Potremo cambiare qualcosa”

Il tecnico francese ha presentato il match in programma domani nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita:

Sistema di gioco? Potremo cambiare qualcosa ma vedremo, con tante partite non abbiamo avuto modo di provare tante cose. Striscia positiva? Ovviamente ci da fiducia, poi siamo sempre sull’attenti e lo saremo anche domani. La cosa più importante sarà l’inizio, loro metteranno tanta pressione e noi dovremo rispondere. Preparazione? Abbiamo avuto solo 3 giorni per preparare la partita di domani, ieri e oggi sono stati i giorni che abbiamo usato per la partita di domani. Tanti tifosi del Rennes a San Siro? C’è un rapporto singolare tra tifosi e il club. Il sostegno si sente sempre di più. Ovviamente li ringraziamo e dobbiamo ripagare la loro fiducia con una bella prestazione.

Paura del Milan? No, sappiamo che sono un avversario da Champions, ma vogliamo dimostrare di essere anche noi forti. Difesa a 3 o 4? Il Napoli è partito a 4 ed è tornato a 3 perché la prima non funzionava. Noi vogliamo che il ritorno abbia senso e faremo il massimo. Partita decisiva? Domani è una sfida importante ma non sarà l’unica. L’importante è prepararci bene per domani, sarà una grande esperienza perché passiamo allo step successivo. Leao e Pulisic? Vanno affrontati con un’organizzazione precisa e di squadra così da ridurre al minimo i pericoli, anche se sapremo che ce ne saranno.

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Stephan alle porte di una gara senza dubbio storica per il club francese.