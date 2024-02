Frosinone-Milan, Pioli pensa alla sorpresa: out un titolare

Tra soprese, certezze ed infortuni, Stefano Pioli pensa ai titolari da schierare per il prossimo impegno di campionato tra Frosinone e Milan

Gran parte delle luci del riflettore in questo weekend di Serie A, sono puntate sul derby d’Italia tra Inter e Juve. Eppure non bisogna dimenticarsi delle altre protagoniste, che tome tome, inseguono sperando in un passo falso.

Su tutte proprio il Milan di Stefano Pioli, che potrebbe rosicchiare qualche punticino sulle prime approfittando di un passo falso. Certo ad attendere i rossoneri, ci sarà il Frosinone di Eusebio Di Francesco accompagnato da un colo “Benito Stirpe” che trascinerà la rosa nella sfida di domani alle 18. Per l’incontro contro i ciociari il tecnico parmense proverà ad affidarsi ai suoi uomini migliori, facendo però i conti con le assenze, con cui oramai convive da tempo.

Frosinone-Milan: le probabili formazioni

Il diavolo è a caccia dei tre punti dopo averne persi un paio lo scorso sabato al San Siro nel finale di partita contro il Bologna. Il rigore trasformato dal dischetto di Orsolini, è stato il danno oltre che la beffa dopo gli errori dagli undici metri di Giroud e Theo.

Dunque, secondo quanto riportato da Gazzetta.it per la sfida contro i ciociari Pioli dovrebbe schierare, Maignan tra i pali, protetto da Kjaer e Gabbia, con Hernandez e Calabria sulle fasce. A centrocampo però il Milan paga l’assenza di Bennacer, non ancora recuperato al meglio dopo l’infortunio e la coppa d’Africa con l’Algeria. Dunque l’allenatore si affiderà ad Adli per la cabina di regia, affiancato da Reijnders, con Loftus-Cheek che farà da pendolo, pronto ad inserirsi. L’inglese è nel periodo migliore da quando è approdato a Milano, tre gol negli ultimi due incontri.

Attacco invece, classico tridente formato da Leao, Giroud e Pulisic. Con il portoghese che è ancora a caccia del suo gol in campionato, dal lontano settembre, i rossoneri faranno di tutto per conquistare la vittoria e restare attaccati alla scia delle prime. Scudetto è ormai una parola bandita dal vocabolario dei milanisti e del Milan, e Pioli l’ha reso molto chiaro, ma spesso il diavolo ci ha deliziato di grandi imprese quando si è trovato a cavalcare le ali dell’entusiasmo.

Entusiasmo che potrebbe ritornare ad essere protagonista all’interno dell’ambiente nel caso in cui le cose dovessero mettersi in un certo modo. Però prima di sognare e farsi dei calcoli, ci sarà l’ostacolo Frosinone da dover superare, un testo non irrilevante.