Milan Atalanta, Pioli sorprende ancora? Le probabili formazioni

Dopo le sconfitte di Monza e di Rennes, Stefano Pioli è chiamato a trovare i tre punti: queste le probabili formazioni

I rossoneri, nonostante la sconfitta, hanno passato il turno in Europa League nella serata di giovedì e ora vogliono tornare a vincere in campionato per rimanere incollati alla Juve, momentaneamente a +5 dopo la vittoria al foto finish nel match di oggi dell’ora di pranzo. La partita non sarà delle più semplici, a San Siro arriva un’Atalanta in splendida forma: 7 vittorie consecutive e nelle ultime 14 la squadra di Gasp è andata a punti per 13 volte con l’unica sconfitta che risale al 23 dicembre a Bologna. Entrambe puntano ai 3 punti per allungare sulle squadre alle loro spalle e ipotecare la qualificazione in Champions.

Il match contiene mille sfaccettature: le due squadre si sono già affrontate per due volte questa stagione, con entrambi i match terminati con i bergamaschi vittoriosi. Il tema centrale della partita è chiaramente la situazione di classifica: Milan e Atalanta sono divisi da 7 punti, con gli ospiti che recupereranno questo mercoledì la partita con l’Inter. I rossoneri, invece, vogliono portarsi sul momentaneo +10 blindando la qualificazione in Champions. Altro argomento caldo è Charles De Ketelaere, l’ex rossonero arriva in condizione smagliante: nelle ultime 5 il suo bottino recita 4 gol e 2 assist nelle e, da quando è con Gasperini, sta facendo vedere quel talento che aveva rapito Maldini portando la leggenda rossonera a spendere 25 milioni per prelevare il belga dal Club Bruges.

Milan-Atalanta: le scelte di Pioli

Per lo scontro diretto di questa sera Stefano Pioli non dovrebbe regalare sorprese e va verso per un 4-2-3-1, schierando in campo la formazione migliore al momento visti gli indisponibili. In porta chiaramente Maignan con Theo e Florenzi confermati sulle fasce mentre il tandem centrale dovrebbe essere formato da Thiaw e Gabbia: si rivedono Calabria e Kalulu che hanno recuperato e si accomodano in panchina. A centrocampo Reijnders dovrebbe essere affiancato da Bennacer, in vantaggio nel ballottaggio con Adli. Davanti non si attendono sorprese: ritrovano una maglia dal primo minuto in campionato Leao e Pulisic con Loftus Cheek, che rientra titolare dopo la panchina di Rennes, dietro l’unica punta Giroud, avvantaggiato dalla squalifica di Jovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Miranchuk. All: Gasperini.