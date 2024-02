Monza Milan, Pioli lo esclude a sorpresa: le ufficiali

Ufficializzato l’undici scelto da Stefano Pioli per la sfida di campionato contro il Monza. L’obiettivo è prendersi il secondo posto.

Tutto pronto per il posticipo di Serie A tra Monza e Milan. Occasionissima per i Rossoneri che vincendo all’U-Power Stadium si prenderebbero il secondo posto in classifica, impensabile solo fino a poche settimane fa. L’opportunità è quindi molto ghiotta e lo sa bene anche Stefano Pioli che non vuole commettere passi falsi. Portare a casa i tre punti sarà quindi cruciale per mandare un segnale a tutto il campionato e dimostrare che il periodo con luci ed ombre è ormai alle spalle.

Monza-Milan: le formazioni ufficiali

Complice il netto successo per 3-0 contro il Rennes e la qualificazione agli ottavi di Europa League praticamente in tasca, Pioli non corre rischi e opta per un turnover minimo. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic