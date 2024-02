Retroscena Pellegrino, altro che Salernitana: “Scambio in Francia”

Il mercato del Milan è stato a targhe alterne. I rossoneri hanno immediatamente chiuso per i difensori Gabbia e Terracciano, ma dopo c’è stato un susseguirsi di nomi senza concludere nessun affare. Proprio in questi minuti è spuntato un clamoroso retroscena di mercato riguardante Pellegrino.

Il reparto difensivo del Milan è stato quello maggiormente martoriato dagli infortuni in questa stagione. I rossoneri stanno ancora pagando le spese, con i titolari Tomori e Thiaw che ne avranno ancora per diverse settimane.

La dirigenza rossonera ha provato a colmare le lacune difensive con gli innesti di Gabbia e Terraciano, ma si è cercato di prendere ancora un altro centrale difensivo. Purtroppo però in queste ore è arrivata la definitiva fumata nera sull’affare, in cui poteva rientrare Pellegrino.

Pellegrino proposto in uno scambio con un club francese

Fin dall’inizio della sessione invernale di mercato, il Milan si è mosso sul mercato per rimpolpare l’organico fortemente decimato dagli infortuni. Soprattutto si è deciso di agire sul reparto difensivo, viste le tante assenze che hanno costretto Pioli a soluzioni estreme. Moncada e Furlani hanno messo a disposizione del tecnico rossonero Gabbia e Terracciano, in attesa dei recuperi dei vari Tomori, Thiaw e Kalulu. I due difensori però non potrebbero bastare, e per questo il Milan ha cercato disperatamente di chiudere per un altro difensore.

Oltre a Buongiorno, il difensore ricercato con forza dal Milan era Lilian Brassier del Brest. Purtroppo però l’affare è sfumato definitivamente, come riporta Telefoot. I rossoneri hanno insistito per tutte queste settimane con il Brest per provare a strappare il si per la riuscita dell’affare. Il club francese però si è opposto a qualsiasi offerta fatta pervenire dal Milan nel corso di questo mese. Fino all’ultimo il Milan ha tentato di acquistare Brassier, offrendo al Brest un conguaglio economico più il cartellino di Pellegrino. Ma il club francese non ha abbassato minimamente il muro dinanzi all’ennesima proposta dei rossoneri, tenendosi così stretto il difensore francese.

Dunque Moncada e Furlani le hanno provate veramente tutte per tesserare Brassier, offrendo anche il cartellino del difensore argentino Pellegrino. L’ennesimo rifiuto del Brest ha poi spinto Pellegrino a cercare un’altra destinazione, che sarà dunque la Salernitana. Il Milan chiuderà quindi il suo mercato con gli acquisti di Gabbia e Terracciano, ma con il forte rammarico di non aver chiuso per Brassier. I rossoneri però continuano ad essere in forte pressing sul francese – come su altri difensori – e ci si aspetta un nuovo assalto la prossima estate.