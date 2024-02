“Sogno di tornare al Milan”: l’ex rossonero strizza l’occhio alla dirigenza

Questa sera il Milan va a caccia del sorpasso alla Juventus in classifica, ma per farlo bisognerà supera il Monza. Proprio nel club brianzolo ci sono diversi ex rossoneri, ed uno di loro ha espresso il desiderio di tornare al Milan in futuro.

Dopo le due vittorie ottenute contro il Napoli ed il Rennes, la settimana del Milan si chiuderà contro il Monza. Un impegno importante per la squadra di Stefano Pioli, che battendo i brianzoli salirebbe al secondo posto in classifica, scavalcando dunque la Juventus.

Nel Monza giocano diversi ex giocatori del Milan, che proveranno a mettersi in mostra contro l’ex squadra. Uno di loro ha parlato a poche ore dal match, annunciando la volontà di tornare in rossonero in futuro.

Mercato Milan, un ex strizza l’occhio alla dirigenza

La giornata odierna potrebbe essere fondamentale per il Milan, visto che in palio c’è il secondo posto in classifica. I rossoneri sono definitivamente usciti dalla crisi, e oggi potrebbero scalzare la Juventus in classifica, che fino a poche settimane fa sembrava ormai aver già fatto suo il secondo posto. La netta crescita del Milan ed il tracollo della Juventus hanno permesso ai rossoneri di avvicinarsi partita dopo partita, ed oggi potrebbe concretizzarsi il fatidico sorpasso. Per farlo però bisognerà superare il Monza nel Derby lombardo dalle mille emozioni.

Una sfida particolare per diversi tesserati delle due squadre, visto che nel Monza sono presenti diversi ex Milan, tra cui anche l’Amministratore Delegato Adriano Galliani. A poche ore dalla sfida di questa sera, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera l’ex rossonero Daniel Maldini. Il figlio d’arte è arrivato al Monza nella scorsa sessione di mercato, dopo la prima parte trascorsa all’Empoli. Maldini si è trasferito al club brianzolo in prestito proprio dal Milan, dove sogna un giorno di ritornare: “Incontrare il Milan sarà sempre un’emozione speciale, non potrà mai essere una gara come le altre. Il mio sogno non è mai cambiato: tornare un giorno a Milanello, da protagonista. Sarebbe il massimo. Devo stare bene e giocare qui, poi vediamo a fine stagione. Pioli in questi mesi non l’ho mai sentito, ci siamo salutati a Empoli il mese scorso”.

Il giocatore di proprietà del Milan proverà a mettersi in mostra in questa seconda parte di stagione, in modo da poter convincere i dirigenti rossoneri a confermarlo per la prossima stagione. Attualmente lo spazio concessogli da Palladino è minimo, anche perché nel suo ruolo giocano diversi giocatori importanti per lo scacchiere del tecnico del Monza. Maldini sicuramente ce la metterà tutta per ritagliarsi lo spazio necessario per dimostrare al Milan di poter far parte della prima squadra, ma intanto il suo focus è principalmente sui prossimi sei mesi al Monza.